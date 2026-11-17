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Shenzhen (China), 17 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, iniciaron este martes una reunión bilateral en la ciudad oriental de Shenzhen, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La cita se celebra en vísperas de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y dos semanas después de que los mandatarios intercambiaran mensajes por los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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China es el principal socio comercial de Perú y el pasado 1 de noviembre entró en vigor el protocolo de actualización del tratado de libre comercio bilateral, firmado en 2024 durante la visita de Xi a Lima.

En aquella visita, que coincidió con la anterior cumbre de la APEC celebrada en Perú, Xi y la entonces presidenta peruana, Dina Boluarte, inauguraron el puerto de Chancay, concebido para facilitar el transporte marítimo directo entre Perú y Asia.

Fujimori señaló antes del viaje que su agenda en China y Japón busca promover inversiones, abrir mercados y gestionar cooperación frente al fenómeno de El Niño.

La agenda de la mandataria en Shenzhen incluye este martes un almuerzo de trabajo con empresarios chinos y una visita a un centro tecnológico de la ciudad, antes de participar en la cumbre y continuar su viaje a Japón, donde se reunirá con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi. EFE

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