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Berlín, 17 nov (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, llamó este martes antes de partir hacia Azerbaiyán y Armenia a estos dos países a aprovechar la oportunidad histórica de dejar atrás décadas de guerra, violencia y desplazamientos y lograr una paz beneficiosa también para la seguridad y la estabilidad de Europa.

"El Cáucaso sur se encuentra en un punto de inflexión, con la oportunidad histórica de superar definitivamente décadas de guerra, violencia y desplazamientos. Lo que durante mucho tiempo pareció casi inimaginable está ahora al alcance de la mano. Ahora hay que aprovechar la oportunidad de paz en el Cáucaso Sur", dijo Wadephul.

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El ministro afirmó que "el valor y la responsabilidad" del presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, y del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, pueden allanar el camino hacia una paz duradera y calificó la rúbrica el año pasado de un acuerdo de paz de "hito en este camino" por el que ahora se trata de avanzar con determinación.

Agregó que para las personas a ambos lados de la frontera debe ser palpable que "el valor y la confianza valen la pena", con una mayor seguridad, vías de comunicación abiertas y una perspectiva que genere esperanza económica y fomente la reconciliación.

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En este sentido, Wadephul señaló que su viaje a Bakú y Eriván tiene como objetivo precisamente hablar de cómo puede Alemania, en calidad de amigo y socio de confianza, apoyar las medidas encaminadas a la distensión y la paz.

"Una paz duradera y unas fronteras abiertas no solo supondrían un beneficio para los habitantes de la región, sino también para la seguridad y la estabilidad de toda nuestra vecindad europea", destacó Wadephul.

El ministro aludió asimismo a la influencia que Rusia intenta mantener también en el Cáucaso Sur, "a costa de las personas y de su futuro", y señaló que no debe ser Moscú la que decida sobre el acercamiento de sus vecinos a Europa.

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Según Wadephul, la guerra de agresión rusa contra Ucrania y las amenazas cada vez más descaradas procedentes de Moscú dejan claro que el presidente ruso, Vladímir Putin, no quiere un orden europeo de Estados soberanos en el que cada país decida sobre su propio destino.

"Precisamente por eso es importante que Armenia y Azerbaiyán configuren su futuro de forma autónoma. Es hora de escuchar su voz y atender sus intereses", dijo.

Por otra parte, Wadephul recordó que el año pasado, Alemania acordó conjuntamente con ambos países una agenda estratégica que ahora quiere poner en práctica con proyectos concretos.

Destacó la ubicación de la región del Cáucaso Sur que la convierte en "eje histórico entre Europa y Asia" y que vuelve a ofrecer hoy un enorme potencial para el comercio, las alianzas energéticas y nuevas conexiones de transporte. EFE

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