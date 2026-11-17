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España destinará este año 45 millones de euros al Fondo de Adaptación, al Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños y al Sistema Mundial Integrado de Observación de la Tierra de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según ha anunciado este martes en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En su discurso, la vicepresidenta ha reclamado hojas de ruta claras para abandonar progresivamente los combustibles fósiles y ha defendido alcanzar una electrificación mundial de al menos el 35% en 2035 mediante energías renovables. Asimismo, ha señalado que España seguirá impulsando la resiliencia y los sistemas de alerta temprana.

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También ha pedido acelerar la movilización de los recursos financieros sobre la base de los acuerdos alcanzados en materia climática y "situar las personas y naturaleza en el centro, mediante una transición justa e inclusiva".

"No hay justicia social sin justicia climática ni justicia climática sin justicia social", ha subrayado.

INFORMES DEL IPCC A TIEMPO PARA EL BALANCE DE 2028

Por otro lado, Aagesen ha pedido garantizar que los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) que deben servir de base científica al balance mundial de la acción climática de 2028 "estén disponibles a tiempo para orientar las políticas".

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De acuerdo con Bloomberg, los negociadores de la cumbre mantienen una disputa sobre el calendario de publicación de tres informes y buscan una solución antes de una reunión del IPCC en diciembre.

En esa cita deben acordarse tanto el calendario de los informes como el presupuesto de la organización, sin el cual el organismo tendría que detener sus trabajos, según la agencia.

La vicepresidenta también ha expresado su agradecimiento al secretario general de la ONU, António Guterres, "por su liderazgo y compromiso incansable", así como "a todo su equipo por su extraordinario trabajo para mantener viva la ambición".

Esta es la última Cumbre del Clima a la que Guterres asistirá como secretario general de las Naciones Unidas. La semana pasada, la coalición internacional 'Que los contaminadores paguen' le premió por sus llamamientos a abandonar los combustibles fósiles y exigir responsabilidades a esta industria por la crisis climática.

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LA MISMA APORTACIÓN GLOBAL ANUNCIADA EN 2025

El año pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la COP30 de Belém (Brasil) una aportación española de 45 millones de euros para reforzar la cooperación climática internacional: 20 millones para el Fondo de Adaptación, otros 20 millones para el Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños y cinco millones para financiar observaciones sistemáticas de la OMM.

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El Fondo de Adaptación y el de Respuesta ante Pérdidas y Daños forman parte de la arquitectura internacional de financiación climática vinculada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El primero financia proyectos y programas en países en desarrollo para ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático. El segundo financia respuestas a las pérdidas y los daños relacionados con el clima.

A través del Sistema Mundial Integrado de Observación, la OMM coordina una red mundial de estaciones, boyas, buques, aviones, globos y satélites que recopila millones de observaciones diarias sobre el planeta.

Estos datos se comparten y procesan para elaborar pronósticos fiables, emitir alertas tempranas y vigilar la evolución del clima y la atmósfera.