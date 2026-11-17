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Jaime León

Kabudarahang (Irán), 17 nov (EFE).- El azafrán de Irán, el principal productor de la especia más valiosa del mundo, se enfrenta a las amenazas del cambio climático, las sanciones económicas y la guerra con Estados Unidos, lo que convierte su llegada a las mesas de todo el planeta en un intrincado proceso.

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Docenas de personas recogen en cuclillas flores de color púrpura de la Crocus sativus, la planta del azafrán, en la localidad occidental iraní de Kabudarahang, en una carrera contrarreloj ya que deben ser recogidas tras florecer a mano una a una en menos de 24 horas.

Tras la recolección, las valiosas hebras deben ser extraídas de cada una de las flores a mano, lo que en Kabudarahang realizan unas 4.000 personas y tras ello continua un proceso de desecado, deshidratación y tostado, en una labor manual que lleva a largas horas de trabajo hasta la madrugada.

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“Se trata de una planta muy sensible”, explica a EFE Alí Geitasi, uno de los miembros de la empresa familiar Mahchin, dedicada al cultivo del llamado oro rojo en Kabudarahang, en la provincia occidental de Hamadán.

El joven de 27 años explica que son necesarias unas 150.000 flores para obtener un kilo de azafrán.

Millones y millones de flores púrpura hacen de Irán el principal productor de azafrán, responsable del 90 % de la producción mundial de esta especia.

La producción iraní de azafrán se ha visto afectada en los últimos años por las sequías y los efectos del cambio climático, con heladas invernales en zonas productoras que antes no sucedían, según el Ministerio de Agricultura iraní.

Ante la menor producción se ha ido aumentando la superficie cultivada con 133.284 hectáreas en 2025, un aumento de 11.000 hectáreas con respecto a años anteriores.

Pero aún así la producción no acaba de recuperarse. Geitasi pronostica una producción de unas 350 toneladas de azafrán iraní este año, un aumento respecto a las 260 toneladas de 2025, pero por debajo de la producción de 405 toneladas en 2024 y temporadas anteriores.

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Una vez finalizado el recogido y procesado, el siguiente reto es el de exportar la especia, una labor nada fácil dadas las sanciones económicas a las que hace frente Irán, que exportó 214 toneladas por valor de unos 184.500.000 de dólares en 2024, según el Consejo Nacional del Azafrán de Irán.

Así, la mayor parte del azafrán iraní llega de hecho a los mercados internacionales a través de países intermediarios -como España- a los que vende el producto y que más tarde lo comercializan bajo marcas no iraníes.

El analista Ruholá Latifi considera que solo el 10 % de la producción iraní se comercializa con marcas del país persa y que el 91 % del volumen exportado se realiza a granel, según unas declaraciones que realizó a la agencia Mehr.

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El principal destino del azafrán iraní en 2024 fueron Emiratos Árabes Unidos con 57 toneladas, seguido por España con 46 toneladas, según datos del consejo del azafrán.

España a su vez exporta azafrán a otros países en cantidades muy superiores a las que produce. En 2025 exportó azafrán por valor de 58,2 millones de euros a países como Estados Unidos y Suecia, según el Observatorio de Complejidad Económica.

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Al mismo tiempo, España -que produce en torno a una tonelada anual- importó azafrán iraní por valor de 52,8 millones de euros y de Afganistán 5,5 millones, según la misma fuente.

Las dificultades para exportar el producto en Irán alimentan a su vez el contrabando. Unas 120 toneladas de la producción total se exporta de manera ilegal cada año, explicó a medios iraníes Golamreza Miri, presidente de la Unión de Exportadores de Azafrán de la provincia nororiental de Jorasán Razaví, una de las principales zonas de producción.

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El azafrán de contrabando se vende por debajo del precio de mercado oficial, lo que reduce su valor y daña al sector.

Y en particular el contrabando se realiza a través de Afganistán, fronterizo con Irán y que exportó el año pasado un total de 84 toneladas -según medios iraníes- de la especia a otros países, aunque solo importó oficialmente del país persa 13 toneladas y cuenta con una producción propia de unas 40.

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A todas esas dificultades se suman el intento de Estados Unidos de aislar aún más a Irán con la intensificación de las sanciones y el bloqueo de sus puertos y vuelos para tratar de derrotar a la República Islámica en la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Miri reconoció a la agencia ISNA que estas nuevas medidas dificultan aún más las exportaciones y las encarecen, además del riesgo de perder clientes tradicionales como la India.

Para el experto todo esto pone en peligro el sustento de unas 70.000 familias iraníes y a una especia que es uno de los símbolos del orgulloso Irán. EFE

(Foto) (vídeo)