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EEUU CHINA

Washington - La nueva norma de EE. UU. que limita el acceso a chips y servidores de inteligencia artificial (IA) avanzados a algunos países, entre ellos China, tensa las relaciones entre las potencias en la víspera de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, enrarecida por el caso de supuesto espionaje chino a Nvidia.

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NVIDIA RESULTADOS

Nueva York - El gigante tecnológico estadounidense Nvidia, principal fabricante mundial de chips para inteligencia artificial (IA), anunciará sus resultados del tercer trimestre fiscal, en un momento marcado por la dimisión de su cofundador y hasta ahora consejero delegado, Jensen Huang, y por las dudas de los inversores sobre el ritmo de crecimiento de la demanda de infraestructura para IA

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EEUU SARAMPIÓN

Washington - La Organización Panamericana de la Salud actualiza sobre la situación del sarampión en las Américas, tras una reunión en la que expertos analizaron si EE.UU. puede mantener su estatus de eliminación del virus tras reportar más de 5.400 casos y seis muertes en 2026.

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EEUU TELEVISIÓN

Miami - Entrevista con el presentador cubano Raúl de Molina, conocido por conducir el programa 'El Gordo y la Flaca', con motivo de la presentación de su libro 'Una vida tras la cámara', en el que repasa su trayectoria como fotoperiodista y paparazi, sus encuentros con celebridades y las historias que marcaron su carrera antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- JOE BIDEN.- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden repasa sus cuatro años en la Casa Blanca en el libro 'Promise Me, America' que sale hoy a la venta y cuya promoción redujo por el tratamiento contra el cáncer de próstata que le fue diagnosticado. (foto)

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Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de octubre.

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Christie's celebra en Nueva York su subasta principal de arte del siglo XX, encabezada por un paisaje de Gustav Klimt y un abstracto de Wassily Kandinsky valorados entre 60 y 80 millones de dólares cada uno, así como la pintura 'Ogre Orissa' del cubano Wifredo Lam, que se espera que marque un récord para el artista. (foto)

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Nueva York.- MICROSOFT TECNOLOGÍA.- Microsoft inaugura su conferencia anual Ignite, en la que su consejero delegado, Satya Nadella, pronunciará el discurso de apertura en un momento de especial atención sobre la compañía tras los problemas registrados la pasada semana en varias de sus aplicaciones

Washington.- EEUU EMERGENCIAS.- Estados Unidos realiza una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia.

EFE News Latino

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