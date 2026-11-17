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Lisboa, 17 nov (EFE).- Siete personas fueron detenidas en Portugal por presuntamente facilitar la expedición de al menos 4.195 certificados de residencia mediante declaraciones falsas sobre el domicilio de ciudadanos extranjeros, informó este lunes la Policía Judicial (PJ).

Los arrestos se produjeron en el municipio de Loures, en el área metropolitana de Lisboa, durante la operación denominada "Domus". La investigación apunta a que los sospechosos reclutaban a extranjeros y declaraban falsamente que residían en domicilios vinculados a ellos, lo que habría permitido expedir al menos 4.195 certificados entre 2024 y junio de 2026.

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La PJ sostiene que los detenidos recibían dinero por cada certificado emitido. En algunos casos, acudieron más de veinte veces en un mismo día ante el órgano administrativo local para realizar gestiones relacionadas con estos documentos.

La investigación comenzó tras una denuncia de una junta municipal que alertó de un posible sistema organizado para obtener certificados destinados a respaldar procesos de regularización de extranjeros en Portugal.

La operación incluyó la ejecución de siete órdenes de detención y doce registros. Durante ellos se incautaron documentos y otros elementos que la policía considera relevantes para la investigación, entre ellos dos vehículos, armas de fuego, armas blancas y joyas.

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Los detenidos, portugueses y extranjeros, comparecerán ante un juez para un primer interrogatorio y la posible imposición de medidas cautelares. La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía de Loures por presuntos delitos de facilitación de la inmigración ilegal, asociación para cometer ese delito, falsificación de documentos y declaraciones falsas.

La Policía Judicial indicó que las pruebas apuntan a la obtención de beneficios económicos vinculados a la actividad investigada, aunque no precisó su cuantía. EFE