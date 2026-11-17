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Quito, 17 nov (EFE).- El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que busca la reelección con el respaldo de una coalición vinculada al correísmo, consideró en una entrevista con EFE que sería "un grave error" trasladar a las elecciones municipales del 29 de noviembre la confrontación entre el Gobierno de Daniel Noboa y la oposición, y defendió que la campaña se centre en las necesidades de la capital ecuatoriana.

"Creo que sería un error nacionalizar la campaña sobre si me cae bien o me cae mal el Gobierno", afirmó en una entrevista con EFE Muñoz, que esta vez se presenta por una coalición de partidos de izquierda ante la suspensión de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), a petición de la Fiscalía, que investiga un supuesto lavado de dinero en las finanzas de la organización opositora.

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Muñoz tendrá como rival oficialista al exministro Harold Burbano, mientras que también se enfrentará nuevamente al exalcalde Jorge Yunda.

El alcalde estimó que existe en torno a un 20 % del electorado profundamente anticorreísta y otro 20 % abiertamente identificado con su movimiento, dos bloques que por regla general no modifican su voto. "Hay unos muy polarizados que, independientemente de lo que diga el otro, van a mantener su posición", explicó.

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"Yo no nacionalizo la campaña", dijo el alcalde, y reconoció que "sería seductor" convertir su candidatura en una plataforma de oposición al Gobierno de Noboa, pero cuestionó qué utilidad tendría esa estrategia para los quiteños que necesitan, según dijo, mejoras en el transporte público, obras e inversiones en sus barrios.

Muñoz también confió en que la coalición con la que se presenta a estos comicios, conformada por Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Todos contribuya a superar lo que denominó "la polarización del odio" que atraviesa Ecuador.

Pese a ser uno de los principales detractores del presidente, el alcalde aseguró que el Municipio de Quito mantiene una buena coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

"No necesitamos pensar igual para actuar a favor de la ciudadanía", recalcó Muñoz. "En la práctica nos va bien cuando trabajamos juntos. Son muchos los operativos que hemos hecho de manera conjunta y golpeamos más contra la delincuencia que cada quien haciendo solo lo suyo", añadió.

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"Tengo la expectativa de que el Gobierno colabore mínimamente con la mitad de los recursos, y si no, deberían darnos el visto bueno para que busquemos el financiamiento con la banca multilateral", dijo.

"Estimo que para el primer cuatrimestre de 2027 podamos estar lanzando ya la licitación para la construcción de la ampliación", sostuvo el alcalde, que puso en funcionamiento el servicio del Metro de Quito, construido por la constructora española Acciona.

Además, señaló que "hace poco" mantuvo "una reunión con Francia " donde ofrecieron "80 millones de dólares" para esta ampliación, una iniciativa que se llevaría a cabo mediante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Sobre su decisión de buscar un segundo mandato, Muñoz defendió que su administración ha conseguido transformar Quito con más de 3.000 obras, la puesta en funcionamiento del metro y la renovación del sistema de transporte público. Aseguró que aspira a duplicar las intervenciones municipales durante los próximos cuatro años para reducir las desigualdades territoriales. EFE

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(foto)(video)