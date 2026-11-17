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Johannesburgo, 17 nov (EFE).- El director general del Departamento de Relaciones Internacionales de Sudáfrica (DIRCO), Zane Dangor, presentó este martes una queja oficial ante el embajador de Nigeria en el país, Olufemi Adewumi Fani-Kayode, por unas declaraciones del diplomático realizadas tras presentar sus credenciales.

"(Dangor) transmitió la preocupación de Sudáfrica respecto a los acontecimientos ocurridos tras la presentación de las cartas credenciales del embajador ante su excelencia el presidente -de Sudáfrica- Cyril Ramaphosa, así como a raíz de los comentarios realizados posteriormente en las redes sociales", dijo el DIRCO en un comunicado.

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Además, recordó que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) exige que los agentes diplomáticos gestionen asuntos oficiales ante el Estado receptor a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por último, Dangor reafirmó la importancia de preservar la "histórica y duradera" relación bilateral entre Sudáfrica y Nigeria.

Esta protesta llega después de que el embajador nigeriano acusase el pasado viernes a la Presidencia sudafricana de negarse a emitir su discurso de la transmisión televisiva en directo, en el marco de la entrega de credenciales a Ramaphosa por parte de varios diplomáticos.

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Fani-Kayode hizo primero esta crítica al propio Ramaphosa durante el acto y, más tarde, publicó otro mensaje en redes sociales.

"De las 15 presentaciones y discursos que se hicieron y pronunciaron esta mañana, solo el de Nigeria fue eliminado”, afirmó el diplomático.

Las relaciones diplomáticas entre Nigeria y Sudáfrica pasan por un momento tenso por los ataques de grupos sudafricanos antiinmigración contra ciudadanos de otros países de África, lo que llevó al Parlamento nigeriano a suspender en septiembre las visitas oficiales a ese país y boicotear las actividades legislativas organizadas o auspiciadas por las autoridades sudafricanas. EFE

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