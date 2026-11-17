Guardar

El programa cultural de Podemos para las elecciones generales del 29 de noviembre plantea garantizar la gratuidad de los museos públicos y centros de ciencia, así como la creación de una imprenta pública destinada a que las editoriales independientes puedan realizar sus ediciones sin depender de las "fluctuaciones" del precio del papel.

También surgieren poner en marcha "una plataforma pública de 'streaming' para grupos y artistas musicales del Estado español.

PUBLICIDAD

En su documento, presentado este lunes y consultado por Europa Press, la formación defiende la gratuidad de museos y centros científicos "como medida para garantizar la cultura como un derecho básico y no como un bien mercantil", dentro de una apuesta más amplia por la democratización del acceso al patrimonio cultural.

Además, contemplan precios reducidos o gratuitos en monumentos, cultura en vivo, artes escénicas y contenidos digitales.

Asimismo, el partido propone impulsar "la participación de la sociedad civil en la dirección y los consejos de los museos públicos" y acometer una revisión de sus colecciones "bajo criterios de diversidad e inclusión social".

A ello suma un plan estratégico para extender redes museísticas, bibliotecas y oferta cultural hacia el medio rural y los barrios periféricos para "corregir desequilibrios territoriales".

En el ámbito editorial, además de la imprenta pública --dirigida a sellos independientes cuyos contenidos cumplan con requisitos de "diversidad, inclusión, no discriminación y fomento de los derechos humanos"--, Podemos plantea un "plan de supervivencia de la edición independiente" con subvenciones específicas y un "plan nacional de compra pública de libros".

PUBLICIDAD

El texto también recoge la aprobación de un Estatuto profesional del sector del libro para asegurar un "reparto proporcional y equitativo" de beneficios entre autores, librería, editorial y distribuidora, reorganizar el mercado para "evitar las posiciones de monopolio en el mercado de la distribución" y abrir al público la Biblioteca del Instituto de las Mujeres con un espacio propio.

En materia económica y fiscal, la formación de Irene Montero se compromete a "multiplicar por dos la partida de Cultura en los Presupuestos Generales del Estado en una legislatura", aprobar una Nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio y rebajar el IVA del 10% al 5% para las entradas a teatro, danza, circo, conciertos y espectáculos en vivo, extendiendo este tipo reducido a los servicios artísticos de cooperativas y sociedades de artistas, que actualmente tributan al 21%.

PUBLICIDAD

Para mejorar las condiciones laborales del sector, Podemos plantea desarrollar por completo el Estatuto del Artista y del Trabajador de la Cultura, creando "una renta compensatoria" por desempleo ante la intermitencia laboral, flexibilizando el RETA y reconociendo enfermedades profesionales.

También propone coeficientes reductores de jubilación para danza, circo y profesiones con desgaste físico acreditado, además de subvencionar la seguridad social de los bailarines.

Frente al avance tecnológico, el programa incluye un registro público de inclusión voluntaria para que los creadores decidan si sus obras pueden usarse en proyectos de inteligencia artificial (IA), reforzando la gestión colectiva de derechos e incluyendo expresamente a la cinematografía en la legislación estatal derivada del reglamento europeo de IA.

PUBLICIDAD

En el sector audiovisual, abogan por crear una Agencia Estatal del Cine y el Audiovisual, redefinir el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y reformar su sistema de financiación.

Asimismo, proponen preservar las cuotas de pantalla para las lenguas oficiales del Estado, crear un sello español de sostenibilidad para calcular la huella de carbono de los rodajes y exigir que las producciones extranjeras en España inviertan el 80% de sus costes en empresas españolas.

PUBLICIDAD

Respecto a las artes escénicas, la música y las artes visuales, Podemos sugiere una Ley integral de desarrollo y promoción de las artes escénicas, crear una Agencia Estatal de Música y poner en marcha "una plataforma pública de streaming para grupos y artistas musicales del Estado español alternativa a las existentes".

Proponen prohibir que las galerías privadas obliguen a los artistas a regalar una obra y limitar sus comisiones al 30%, abrir salas de exposiciones públicas sin coste de alquiler, establecer cuotas de género y edad --menores de 35 años-- en producciones con dinero público y fijar cuotas para mujeres y personas LGTBIQA+ en becas y residencias.

PUBLICIDAD

Por último, en el plano internacional, el programa recoge la "ruptura de las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con Israel" hasta el fin de la ocupación, la descolonización y el "reconocimiento político del genocidio contra el pueblo palestino".