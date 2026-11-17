17/11/2026 IberoCap. El operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros en España, BME, ha destacado a los mercados de capitales españoles como la "puerta de entrada perfecta" para las empresas iberoamericanas que quieren expandir su negocio en Europa, en especial ha señalado a los mercados BME Growth y BME Scaleup. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA BME

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El operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros en España, BME, ha destacado a los mercados de capitales españoles como la "puerta de entrada perfecta" para las empresas iberoamericanas que quieren expandir su negocio en Europa, en especial ha señalado a los mercados BME Growth y BME Scaleup.

Esta ha sido una de las conclusiones de la primera edición de IberoCap, el Encuentro Iberoamericano de Inversión, organizado por BME. El evento, que sucede al Foro Latibex, ha atraído a más de 260 asistentes y ha contado con la presencia de empresas y firmas españolas, mexicanas, brasileñas, venezolanas y del Arco Andino.

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La secretaria de Estado de Comercio y Presidenta de ICEX, Amparo López Senovilla y el CEO de BME, Juan Flames, han protagonizado el inicio del encuentro.

"La creciente actividad empresarial y comercial entre España y América Latina necesita encontrar un mayor reflejo en nuestras relaciones financieras. IberoCap responde precisamente a ese objetivo compartido: acercar a las empresas que quieren crecer con los inversores que pueden acompañar sus proyectos", ha resaltado Amparo López Senovilla sobre el crecimiento de la inversión iberoamericana.

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Por su parte, Juan Flames ha puesto en valor el papel de BME como "trampolín" para el crecimiento de las empresas iberoamericanas en Europa, mediante la presencia de inversores, empresas y una relación económica "construida durante décadas".

A su vez, ha destacado la alternativa natural que representa que una compañía iberoamericana quiera crecer en España, mediante información, transparencia y confianza.

En otra de las intervenciones del encuentro, la secretaria general de Cepyme y presidenta de la Asociación Empresarial México - España, Ángela de Miguel, ha afirmado que "existe un gran potencial de crecimiento en todo el espacio comercial latinoamericano", en gran parte, debido a los cambios geoestratégicos globales.

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Asimismo, ha señalado a IberoCap como una "buena" iniciativa para impulsar la visión de crecimiento, aunque ha asegurado que "todavía hay mucho camino por recorrer", y eventos como Iberocap que permiten visibilizar y demostrar que "la Bolsa no es algo complejo, sino todo lo contrario: una oportunidad".

PUERTA DE ENTRADA AL MERCADO ÚNICO EUROPEO

Entre otros asuntos, los expertos presentes en el panel indicaron que las empresas iberoamericanas que se aproximan a España encuentran una puerta de entrada al mercado único europeo, acceso a nuevas fuentes de financiación y mercados de capitales más profundos y seguridad jurídica.

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El panel 'Descubridores en los dos continentes: expandiéndose en la otra orilla', que ha moderado la secretaria general de Ceapi, Ana Pastor, ha contado con los máximos directivos de Softtek España, Izertis y Arteche, los cuales han compartido sus experiencias de expansión al otro lado del Atlántico.

Entre otras cuestiones, han destacado que en Iberoamérica cuentan con un elevado nivel de ingenio, resiliencia y capacidad de adaptación, cualidades que aportan un enorme valor a sus organizaciones. Además, estas fortalezas se complementan de manera excelente con el talento que encuentran en España, caracterizado por su rigor, preparación y profesionalidad.

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Durante el panel macroeconómico, los expertos de Santander, IE University y Mapfre Economics destacaron la resiliencia de las economías de la región, aunque su crecimiento sea inferior a la media mundial, y también compartieron sus ideas sobre el gran potencial del acuerdo firmado por la UE y Mercosur y sobre los acuerdos en materia de inteligencia artificial, respuesta ante catástrofes climáticas y la movilidad académica de la XXX Cumbre Iberoamericana recientemente celebrada en Madrid.

La jornada se ha completado con paneles dedicados a distintos países de la región como Brasil, moderado por la Presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España, Trinidad Jimenez, que ha contado con representantes de Monexpar, Armanext y Prática Produto, que debutará en BME Growth el próximo jueves.

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También han compartido sus experiencias en distintos paneles empresas de México, Perú y Venezuela; un panel dedicado a las oportunidades de inversión en Iberoamérica y un panel titulado 'Cómo hacer negocios en Brasil', que ha contado con representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, la Cámara Oficial Española de Comercio de Brasil, Mourão Campos Group y UR Global España.

Santander es el patrocinador principal del evento, que cuenta también con Cuatrecasas, Renta 4 Banco y Armanext como patrocinadores y con Instituto BME, ICEX Invest in Spain, CFA Society Spain, Ceapi, la Asociación Empresarial México-España, la Cámara de Comercio Brasil-España, el Instituto Español de Analistas, la Embajada de México en España, Atribus y Aseafi como colaboradores.

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