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Seúl, 17 nov (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur detallaron este martes una serie de medidas para evitar las trampas con inteligencia artificial (IA) en el examen nacional de acceso a la universidad, como prohibir los dispositivos inteligentes o cubrir los botones en la ropa de los estudiantes con adhesivos.

En una rueda de prensa, la primera ministra surcoreana, Han Seong-sook, dijo que el Gobierno dedicará "todas sus capacidades" para asegurar que ningún estudiante copia en el examen, que se desarrollará este jueves, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.

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Han detalló las medidas, que incluyen enviar una alerta de emergencia a los móviles para asegurar que ningún estudiante tiene su teléfono encima antes de comenzar la prueba.

Además, todas las gafas serán revisadas para asegurar que no son gafas inteligentes; se bloquearán las redes wifi en la zona; y todos los botones en la ropa de los estudiantes se cubrirán con adhesivos para evitar el uso de cámaras en miniatura.

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Las autoridades trabajarán también junto a empresas tecnológicas para estudiar posibles casos de trampas con IA detectados tras el examen.

Para reforzar la seguridad durante la prueba, a la que suelen presentarse en torno a medio millón de estudiantes y que afecta incluso a la frecuencia del transporte público, al horario de la Bolsa de Seúl y a los vuelos del país, el Gobierno surcoreano reforzará con miles de trabajadores al personal educativo en los centros.

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La batería de medidas llega después de que este domingo el estudiante mejor clasificado en una prueba nacional de contabilidad admitiera haber utilizado la IA para copiar en el examen, en el que obtuvo 397,5 puntos de los 400 posibles.

El caso ha desatado la preocupación en el país por la posibilidad de que algunos estudiantes utilicen la IA para copiar en el exigente Examen de Aptitud Escolar Universitaria, conocido como 'Suneung' en coreano, que se desarrollará este jueves y que está entre los más exigentes del mundo. EFE

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