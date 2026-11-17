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Caracas, 16 nov (EFE).- La delegación opositora en el diálogo con el chavismo dijo este lunes que confía en que Venezuela tendrá un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que estará "a la altura", cuando faltan dos días para que finalice el proceso de presentación de candidatos a magistrados para la renovación de la alta corte, un punto acordado en estas negociaciones impulsadas por Estados Unidos.

"Por primera vez en años, el país tiene la oportunidad de construir un Tribunal Supremo de Justicia a la altura de lo que los venezolanos merecemos. Y esa historia no la escribimos solos: la escriben quienes dan el paso", escribió la delegación en la red social X.

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El grupo, encabezado por Dinorah Figuera, recordó que se recibirán postulaciones hasta las 16:00 hora local (20:00 GMT) del miércoles 18 de noviembre, luego de que el pasado día 11 se ampliara el plazo una semana más.

La delegación opositora publicó un video en el que Figuera expresa también su confianza en que Venezuela tendrá un Tribunal Supremo "a la altura de la demanda histórica" del país, por lo que invitó a los interesados a presentar sus candidaturas en estas últimas horas del proceso.

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"El futuro de Venezuela está camino a la reinstitucionalización de la democracia", agregó.

El sábado, el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, el diputado opositor Pablo Pérez, indicó que se han recibido 1.149 candidaturas desde que comenzó el proceso, el pasado 28 de octubre.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

La renovación del máximo tribunal fue uno de los primeros acuerdos en las conversaciones entre el Gobierno y una parte de la oposición -en la que no está representado el partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado- iniciado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

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El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición y organizaciones de derechos humanos de servir al chavismo, así como de haber convalidado la cuestionada reelección de Maduro en las presidenciales de 2024, proclamada por un organismo electoral controlado por el oficialismo que no publicó las actas.

El chavismo y la oposición comenzaron el pasado viernes la cuarta ronda de negociaciones con el objetivo de avanzar en la reforma de marcos jurídicos y legales que ayuden en el proceso de renovación de las instituciones con miras a unas elecciones transparentes. EFE

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