Guardar

Castries, 16 nov (EFE).- Dickon Mitchell, que revalidó hace 10 días como primer ministro de Granada, afirmó este lunes que comienza el nuevo mandato con el objetivo de liderar "con humildad" y trabajar "con urgencia", durante la ceremonia de toma de posesión de los miembros del nuevo Gobierno del territorio caribeño.

"Nunca pierdan de vista la razón fundamental por la que se nos ha confiado la responsabilidad de gobernar", aconsejó el mandatario al renovado equipo de esta legislatura del Congreso Nacional Democrático (NDC, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Mitchell señaló que ha reorganizado su nuevo gabinete para hacer frente a un entorno nacional y mundial en constante cambio.

Entre las novedades destacan la exfiscal general, Claudette Joseph, que estará al frente del Ministerio de Petróleo, Hidrocarburos, Asuntos Electorales y Desarrollo Comunitario y el exembajador en Estados Unidos, Tarli Francis, que se convirtió en el ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo de las Exportaciones.

PUBLICIDAD

"Habrá retos. Habrá decisiones difíciles y habrá momentos en los que el progreso parezca más lento de lo que nos gustaría. Pero os aseguro que mantendremos la concentración. Seguiremos rindiendo cuentas. Seguiremos decididos y nunca perderemos de vista la razón fundamental por la que se nos ha confiado la responsabilidad de gobernar", aseveró Mitchell.

A su juicio, "la Granada de hoy y la Granada del futuro se enfrentan y se enfrentarán a un entorno de desarrollo mucho más complejo que el de hace una generación. Debemos transformar nuestro sistema educativo, reforzar la asistencia sanitaria, modernizar la administración pública, construir infraestructuras resilientes al cambio climático".

PUBLICIDAD

Así como lograr "una mayor seguridad alimentaria y energética, crear oportunidades significativas para nuestros jóvenes y posicionar nuestra economía para competir en un mundo en rápida evolución".

Un total de 46 candidatos compitieron por los 15 escaños del Parlamento de los comicios, entre ellos el exministro de Asuntos Exteriores Peter David, quien lanzó el Movimiento Democrático Popular (DPM, en inglés) el 16 de noviembre del año pasado.

PUBLICIDAD

En las elecciones, que se celebraron un año antes del plazo constitucional, el primer ministro derrotó con facilidad a Noleen Roxanne James Thompson, del principal partido de oposición, el Nuevo Partido Nacional (NNP, en inglés), con 5.318 votos frente a los 2.138 de la candidata.

"Una gobernanza eficaz también requiere conocimientos técnicos, experiencia profesional, conocimiento institucional, buen criterio y la capacidad de gestionar retos nacionales complejos", concluyó el primer ministro.

Granada es una antigua colonia británica que forma parte de las Antillas Menores y cuya forma de gobierno es una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado. EFE