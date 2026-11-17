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Pekín, 17 nov (EFE).- China ha propuesto a las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) una declaración para coordinar sus políticas económicas y normas comerciales de cara a la creación de un área de libre comercio regional.

El viceministro chino de Comercio, Li Chenggang, dijo este lunes que el texto sigue en consultas y podría acordarse durante la reunión de líderes que se celebrará el miércoles y el jueves en Shenzhen.

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"Las partes están intensificando las consultas sobre una declaración separada", afirmó Li en una comparecencia en el centro de prensa de la cumbre, recogió la revista económica china Caixin.

Li explicó que la propuesta de Pekín busca dotar a la siguiente etapa del proyecto de un marco de acción, sin anunciar un acuerdo para crear el área de libre comercio.

El proyecto del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico, conocido por sus siglas en inglés FTAAP, lleva veinte años en la agenda del foro, que reúne a 21 economías y toma sus decisiones por consenso.

En paralelo, Li señaló que el marco de cooperación para digitalizar el comercio, cuya elaboración lidera China, se encuentra "en la fase final de consultas", de acuerdo a la agencia oficial Xinhua.

Los trabajos de este año en ese ámbito incluyen iniciativas sobre documentos electrónicos de transporte marítimo, servicios digitales y comercio electrónico transfronterizo, además de la puesta en marcha de un centro de la APEC para promover el comercio sin papel.

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En mayo, los ministros de Comercio del foro ya aprobaron una hoja de ruta para orientar la cooperación regional en el comercio de servicios durante los próximos diez años. EFE