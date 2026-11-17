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Atenas, 17 nov (EFE).- Miles de personas se manifestaron este martes en Atenas para conmemorar el 53 aniversario de una revuelta estudiantil contra la dictadura de los coroneles en Grecia en 1973, que causó varios muertos y que se ha convertido hoy en símbolo de la democracia.

Unas 20.000 personas, en su mayoría jóvenes, realizaron el tradicional recorrido que parte de las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Atenas, donde se produjo la revuelta entre el 14 y el 17 de noviembre de 1973.

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En medio de amplias medidas de seguridad, con unos 5.000 policías desplegados por el centro de Atenas, los manifestantes llegaron hasta la embajada de EEUU en Atenas, a la que acusan de haber apoyado entonces al régimen militar.

Un grupo de jóvenes llevó hasta allí la bandera griega salpicada de sangre que ondeaba en la Politécnica durante los trágicos acontecimientos de hace más de medio siglo.

Los estudiantes llevaban además una bandera de Palestina, mientras se coreaban lemas contra la guerra en Oriente Medio y la política exterior de Estados Unidos y la OTAN.

Además, hubo pancartas contra el Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, por la carestía generalizada y el estado de la educación pública en el país, siguiendo el lema de los estudiantes de 1973 "Pan, Educación y Libertad".

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Si bien la manifestación transcurrió en su mayor parte de forma pacífica, se registraron altercados menores poco antes de que se iniciara la marcha, cuando varios encapuchados empezaron a tirar piedras contra los agentes antidisturbios, que respondieron con granadas aturdidoras.

Un hombre de 51 años fue detenido durante el enfrentamiento, informó la Policía en un comunicado.

La revuelta de la Politécnica en 1973, a la que se unieron ciudadanos de todas las edades y profesiones tras los llamamientos de los estudiantes, terminó aplastada por la irrupción de tanques militares en el recinto universitario.

La violenta represión acabó con la muerte de entre 24 y 55 jóvenes, según el recuento oficial de 1973 y la lista elaborada tras la caída de la dictadura un año más tarde. EFE

(foto)