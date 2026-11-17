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Madrid, 17 nov (EFE).- La ministra de Defensa española, Margarita Robles, defendió este martes en Bruselas la creación de un representante especial europeo para la Agenda 'Mujeres, Paz y Seguridad' y reiteró el compromiso de España con Ucrania durante su intervención en la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea.

Durante su intervención en el foro ministerial, presidido por su homóloga irlandesa, Helen McEntee, Robles propuso establecer esta figura específica siguiendo el precedente de la OTAN en 2012, al considerar que refuerza la prevención de conflictos para lograr una paz justa y duradera.

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“No se trata únicamente de promover la igualdad, sino también de reforzar nuestra capacidad para prevenir conflictos y construir una paz más justa y duradera”, aseguró la ministra, según informó Defensa en un comunicado.

En una de las sesiones del encuentro, en la que ha participado el ministro de Defensa ucraniano, Yevgeni Khmara, se abordó el respaldo militar de la UE a Ucrania.

En ese contexto Robles señaló la urgencia de proteger a la población y las infraestructuras energéticas ucranianas frente a los misiles y drones rusos y destacó que España está enviando de manera urgente munición antidrón.

La ministra subrayó la importancia de producir más, más rápido y de manera conjunta y destacó que la industria de defensa española ya trabaja codo con codo con la ucraniana, convencida de que “integrando a Ucrania en la base industrial europea hacemos más fuerte al conjunto de Europa”.

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Además, destacó que Europa decidió asumir más responsabilidad en su propia defensa de forma ordenada: "Cuanto más capaces y más comprometidos con la seguridad conjunta seamos los europeos, más fuerte y sólido será un vínculo que es la mejor garantía de nuestra seguridad común".

Tras el encuentro ministerial, la jornada continuó en el Cuartel General de la OTAN con la 37.ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, donde Robles confirmó que España mantendrá su ayuda con nuevos envíos de defensa aérea, munición, vehículos tácticos y generadores solares.

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Además destacó la instrucción de casi 10.000 militares ucranianos en el marco de la misión de asistencia militar de la UE (EUMAM) y la previsión de acoger a unos 300 cadetes en academias militares españolas. EFE