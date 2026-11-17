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A bordo del avión papal, 17 nov (EFE).- El papa León XIV aseguró que se encuentra "bastante bien" tras su operación para extirparle un cáncer pulmonar aunque aún no está "al cien por cien", al ser preguntado por su excelente estado de forma tras el exigente viaje a Uruguay, Argentina y Perú.

El papa afrontó las preguntas sobre su estado de salud durante la rueda de prensa ante los medios, entre ellos EFE, que le siguieron en este viaje sobre todo en relación con la buena forma física que ha demostrado en un viaje de doce días y con multitud de eventos y esfuerzos físicos.

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Y preguntado por si, como hicieron sus predecesores, había firmado una carta de renuncia condicionada ante la posibilidad de que una enfermedad le impida ejercer como papa, León XIV respondió tajantemente y sorprendido: "no".

Para después añadir: "Por ahora no veo necesidad. Gracias a Dios, el derecho canónico ya tiene varios puntos que por ahora cubren este tema".

"Estoy en las manos de Dios, como dije antes de ser elegido papa. Eventualmente lo haré, creo, pero por ahora no veo necesidad", afirmó durante una rueda de prensa de 45 minutos y en la que se le vio en excelente forma y con un gran sentido del humor.

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Sobre su recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre, el pontífice aseguró que se encuentra "bastante bien", aunque reconoció que todavía "no está al cien por cien".

Y que pese a tratarse de una intervención "un poquito significativa", desde el principio siempre quiso cumplir con el viaje que ya estaba programado: "Con la ayuda de Dios, y creo profundamente que la fuerza de la oración - recibí mensajes de literalmente todo el mundo- y con la ayuda de los médicos, que consideraron que podía realizar" y confesó que le ayuda "el don que le ha dado el Señor de la resistencia".

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El papa explicó que el problema de salud fue descubierto de manera inesperada, durante unos controles rutinarios que él se suele hacer anualmente, ya que no había presentado síntomas y se encontraba bien, pero que durante las pruebas se detectó inicialmente una sombra y que, tras nuevos estudios y una biopsia resultó ser un tumor.

"Gracias a Dios, como sabéis, todo ha ido muy bien", afirmó y explicó que no tendrá que seguir tratamientos y que continuará con los controles médicos periódicos.

El pontífice aprovechó para enviar un mensaje a las personas que atraviesan enfermedades y aconsejó que "hay que hacerse los controles, la prevención es muy importante". EFE

(foto)(vídeo)