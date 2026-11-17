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Saná, 17 nov (EFE).- La ciudad suroccidental de Taiz, la tercera más grande del Yemen, sufre una escasez de al menos el 90 % de agua, suministros médicos y alimentos debido al cerco completo y al asedio que le imponen los rebeldes hutíes desde finales de octubre, denunció este martes el Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

El gobernador de la provincia de Taiz, Nabil Shamsan, dijo en rueda de prensa desde la ciudad homónima que las reservas de agua disponibles se han agotado hasta el punto de no poder satisfacer más del 10 % de las necesidades de la población, mientras que los suministros médicos y alimentos han caído en un 90 %.

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Asimismo, la escasez de gas para cocinar, la gasolina y el diésel se sitúan en el 97,3 %, el 96,3 % y el 97,2 %, respectivamente, lo que ha encarecido el coste de la vida debido a una subida de alrededor del 60 % del precio de los alimentos, mientras que el combustible es ahora un 300 % más caro.

"Los niños, las mujeres, los desplazados internos, los ancianos y las personas con discapacidad soportan la mayor carga", denunció Shamsan, que acusó a los hutíes de obstruir los servicios sanitarios desde 2015, cuando los insurgentes impusieron por primera vez un asedio a Taiz.

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Según las cifras presentadas por el gobernador, la tasa de mortalidad de los menores de cinco años ha aumentado a 38 por cada mil nacidos vivos, mientras que las muertes neonatales se sitúan en 18 por cada mil.

Ante el cerco hutí, que ha restringido el acceso humanitario a alrededor de un millón de residentes y desplazados en Taiz, Shamsan instó a los insurgentes a levantar el asedio que imponen a la ciudad y permitir el movimiento de los civiles, así como a garantizar la entrega de asistencia a la población.

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Asimismo, pidió apoyo internacional para mantener operativos los hospitales, panaderías, redes de agua e instalaciones de saneamiento y, al mismo tiempo, facilitar la evacuación y el transporte de pacientes.

Los hutíes mantienen su ofensiva a gran escala en el suroeste del Yemen, donde las tropas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí tratan de frenar los avances de los insurgentes, aliados de Irán, y que a la vez realizan ataques prácticamente a diario contra instalaciones civiles, militares y energéticas en suelo saudí. EFE

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