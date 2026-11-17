Guardar

La CONSAR y DiDi impulsan la educación previsional para la red de conductores y repartidores

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y DiDi formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la educación financiera y previsional entre las personas conductoras y repartidoras de la plataforma. El propósito del acuerdo es brindar información clara y herramientas prácticas que permitan a las personas trabajadoras conocer el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), identificar alternativas disponibles y tomar decisiones informadas para construir su patrimonio y planear su futuro financiero.

PUBLICIDAD

Esta alianza da continuidad a la carta de intención firmada en octubre en la Feria de Afores y a los esfuerzos conjuntos que ambas instituciones mantienen desde septiembre de 2021 para promover el conocimiento del SAR, fomentar el ahorro voluntario y orientar sobre la elección de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). Como parte de una prueba piloto del programa, DiDi aplicó una encuesta que identificó un notable interés: el 68% de los repartidores y el 58% de las conductoras manifestaron su disposición a destinar un porcentaje de sus ingresos al retiro. No obstante, únicamente el 13% de los encuestados había realizado aportaciones voluntarias durante el último año.

Estos resultados evidencian la importancia de acercar mecanismos que faciliten el acceso a alternativas de ahorro y transformen dicho interés en acciones concretas. Al respecto, Vicente Roqueñí, Director Sénior de Relaciones con Gobierno y Política Pública en DiDi Latinoamérica, destacó que la tecnología es clave para consolidar el futuro, por lo que brindar educación financiera y previsional permite a millones de familias tomar el control de su patrimonio y estructurar una base sólida para el mediano y largo plazo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Julio César Cervantes, Presidente de la CONSAR, señaló que el ahorro previsional es un patrimonio construido a lo largo de la vida laboral, por lo que resulta indispensable acercar herramientas para conocer el SAR y reforzar la cultura del ahorro entre los trabajadores de plataformas digitales.

Finalmente, la colaboración cobra especial relevancia ante la implementación de la Reforma Laboral en materia de Plataformas Digitales, marco normativo que amplía el acceso a derechos laborales, seguridad social y ahorro para el retiro del sector. Con ello, ambas instituciones impulsarán iniciativas para que conductores y repartidores conozcan sus derechos, comprendan cómo se realizan las aportaciones y cuenten con elementos para elegir la Afore de su preferencia.

PUBLICIDAD

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/la-consar-y-didi-impulsan-la-educacion-previsional-para-la-red-de-conductores-y-repartidores-302942495.html

FUENTE DIDI