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Washington, 17 nov (EFE).- La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, informó el medio CNN.

De acuerdo con seis fuentes consultadas por CNN, no existen hasta el momento evidencias de "un ciberataque" contra la red 'NSA Net' que permite a los empleados intercambiar información sensible.

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El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país. EFE