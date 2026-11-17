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Redacción Medioambiente, 17 nov (EFE).- El rechazo de la UE al primer borrador de acuerdo final presentado el lunes escenifica el comienzo de la fase más complicada de negociaciones, después de que el eurocomisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra calificara el documento de "lista de la compra" que "necesita cambios significativos".

En el caso de España, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado este martes un desembolso por parte del Gobierno de 45 millones de euros repartidos entre el Fondo de Adaptación -25 millones-, el Fondo de Pérdidas y Daños -15 millones- y el del Servicio de Financiación de Observaciones Sistemáticas de la Organización Meteorológica Mundial -5 millones-.

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Un tema: El deterioro de los ecosistemas de corales y de las zonas polares así como la "tropicalización" del Mediterráneo figuran entre los principales problemas actuales de mares y océanos, según el responsable de este área en WWF España, José Luis García Varas, que ha pedido "vías más claras, más precisas y más concretas" para proteger estos biomas en la jornada que la cumbre climática dedica este martes a océanos, mares, naturaleza y uso de la Tierra.

Un informe: El 95 % de las naciones costeras ya incluye soluciones oceánicas en sus planes climáticos pero el 61 % de ellas depende de ayuda externa, lo que dificulta la puesta en marcha de nueve de cada diez proyectos en países de ingresos medios en Iberoamérica, África subsahariana y Oceanía, según un documento del Instituto de Recursos Mundiales; este martes, Brasil y Francia han lanzado una coalición de 27 países para acelerar la acción climática oceánica y apoyar a estas economías costeras mediante financiación y asistencia técnica.

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Una declaración: El ministro irlandés de Clima, Energía y Medioambiente, Darragh O'Brien, ha sido explícito al justificar el rechazo europeo al borrador de acuerdo final, en el cual "ha habido muchas cosas que se han añadido" para contentar a todas las partes, una tarea que ve imposible, ya que de entrada "va en contra de nuestra creencia fundamental de lo que debería tratarse esta COP, que es la implementación".

Un personaje: El director de clima y resiliencia del Programa Mundial de Alimentos, Richard Choularton, ha pedido "construir un mundo que pueda lidiar con nuestra normalidad" de inundaciones, sequías y tormentas catastróficas, porque afirma no recordar una COP a la que no se haya llegado "sin un Nepal" -en referencia al desastre que el pasado mes de agosto dejó unos 1.400 muertos en este país asiático- y, de hecho, la cumbre climática "está ocurriendo ahora" en medio de un episodio de Superniño en el Pacífico.

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Una imagen: La de Marina Silva, hoy diputada federal de Brasil pero icono del ecologismo en su país como antigua ministra de Medio Ambiente, que no solo ha defendido la gestión del Amazonas por parte del actual Gobierno carioca, sino que ha exigido una remuneración "justa" por "los servicios ecosistémicos que presta" esta área natural, a pesar de los grandes incendios, la contaminación, la deforestación provocada por grandes cultivos y la destrucción de comunidades indígenas, entre otros factores que lo amenazan.