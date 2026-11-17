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Washington, 17 nov (EFE).- La gobernadora de la Reserva Federal de EE.UU., Lisa Cook, no asistirá a la audiencia en la Casa Blanca sobre las acusaciones de presunto fraude hipotecario en su contra si no se modifican las condiciones del procedimiento, según una carta de su abogado que trascendió este martes.

En la misiva, fechada el 16 de noviembre, el abogado de Cook reiteró su oposición a la investigación que lleva a cabo el Gobierno de Donald Trump, que ha intentado destituirla, ya que considera que está predeterminada para encontrar culpable a la gobernadora de la Reserva Federal..

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"La gobernadora Cook no tiene ninguna obligación legal de participar en una audiencia injusta y, de hecho, tiene el deber para con la Reserva Federal de negarse a participar en cualquier procedimiento que socave el estatus único y la independencia de la institución", escribió el letrado Abbe David Lowell.

Lowell acusó a la Casa Blanca de convocar la audiencia para "fabricar" una causa contra Cook y la calificó de "fachada" para destituirla de su cargo.

Cook no ha sido imputada por ningún delito relacionado sobre el supuesto fraude hipotecario.

La audiencia es el último movimiento de la Casa Blanca para destituir a Cook de la Reserva Federal, pese a que el Tribunal Supremo se pronunció el pasado mes de junio en contra del cese por la Administración de Trump y a favor de que Cook permaneciera en el cargo, que puede ocupar hasta 2038. EFE

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