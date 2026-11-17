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Antalya (Turquía), 17 nov (EFE).- El Gobierno español anunció este martes en la COP31 de Antalya que destinará 45 millones de euros que repartirá entre el Fondo de Adaptación (25 millones), al Fondo de Pérdidas y Daños (15) y al fondo del Servicio de Financiación de Observaciones Sistemáticas de la Organización Meteorológica Mundial (5).

El anuncio fue realizado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen, durante su intervención en la plenaria de alto nivel que se celebra en la COP31 entre hoy y mañana y en la que ella encabeza la delegación española.

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Los 25 millones del Fondo de Adaptación gestionado por la ONU irán destinados a proyectos concretos en países en desarrollo vulnerables para reducir su exposición a los efectos del cambio climático (gestión del agua, agricultura resiliente, protección costera frente a la subida del nivel del mar o refuerzo de infraestructuras).

Los 15 millones para el Fondo de Pérdidas y Daños de la ONU, mecanismo puesto en marcha en la COP28 (2023), buscarán ayudar a los países vulnerables a reconstruirse tras impactos climáticos extremos, mientras que los 5 millones del Servicio de Observaciones Sistemáticas pretenden cubrir la escasez de datos meteorológicos y climáticos básicos en ciertos países en desarrollo.

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En su intervención, Aagesen, quien representa a España en las negociaciones finales de la COP31, puso como ejemplo de transición verde a su país y pidió "acelerar la movilización de los recursos financieros sobre la base de los acuerdos alcanzados mejorando el acceso y desarrollando nuevas formas innovadoras de movilizar recursos".

Asimismo, apostó por "duplicar la eficiencia energética, triplicar las renovables y alcanzar una electrificación de al menos el 35 % en 2035", una de las metas de la presidencia turco-australiana de la COP31. "España además apuesta porque sea a través de energías renovables, de la mano del abandono progresivo de los combustibles fósiles, con hojas de ruta claras", aclaró.

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"Dejemos atrás nuestra adicción a los combustibles fósiles. Ojalá esta sea la última crisis del petróleo. El futuro será verde o no será", concluyó. EFE

(foto) (vídeo)