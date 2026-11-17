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El presidente del Congreso de Suecia, Andreas Norlen, ha dado una semana más de plazo este martes al primer ministro en funciones, Ulf Kristersson, para formar Gobierno, si bien ha subrayado que el panorama político se debe despejar para Navidad, entendiendo que para entonces los suecos deben tener un Ejecutivo en pie o prepararse para la repetición electoral.

"Quiero que los suecos sepan que, cuando celebren la Navidad, Suecia tendrá un nuevo Gobierno o se estará preparando para unas elecciones extraordinarias", ha afirmado el presidente del Riksdag sueco en unas declaraciones recogidas por el diario 'Aftonbladet', tras confirmar que prorroga el plazo para que el actual primer ministro explore la formación de Gobierno.

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De esta forma, Norlen, que pilota el proceso de formación del próximo Ejecutivo, ha atendido la demanda de Kristersson para contar con tiempo adicional, al entender que la pelota está sobre el tejado del Partido del Centro. "Es bastante obvio que aún no se han decidido", ha dicho el mandatario sueco sobre la situación en la que se encuentran sus potenciales aliados tras recibir una semana adicional para llegar a un acuerdo.

La expectativa de Norlen es que la próxima semana Kristersson informe sobre su misión exploratoria y todas las formaciones den su punto de vista sobre el panorama político. "Entonces decidiré cuál será el siguiente paso", ha resumido.

Kristersson recibió a principios de mes el encargo de explorar la formación de Gobierno tras las elecciones del pasado 13 de septiembre, que arrojaron una victoria electoral para los socialdemócratas, si bien ha admitido que encajar una coalición es una tarea "muy difícil" y ha apuntado que su partido no busca una repetición electoral pero "está totalmente preparado" para este escenario.

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La líder del Partido Socialdemócrata sueco, Magdalena Andersson, quien tiene más cerca la mayoría, fracasó en su intento de formar un gobierno en solitario tras no entenderse con el Partido de la Izquierda.