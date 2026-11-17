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A bordo del avión papal, 17 nov (EFE).- El papa León XIV afirmó que los mexicanos "pueden soñar" con una visita a su país y que, aunque no quiso dar fechas, ese viaje llegará, según dijo a preguntas de los periodistas en su vuelo de regreso de su visita a Uruguay, Argentina y Perú.

Sobre la posibilidad de viajar a México, donde los fieles esperan su visita, León XIV dijo: "claro que sí". Recordó que ha estado varias veces en el santuario de Guadalupe y ante la insistencia por saber fechas concretas añadió: "Pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré, llegaré. Espero que sí", respondió entre risas.

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Al ser requerido sobre un posible viaje a Estados Unidos, su país de nacimiento, zanjó diciendo que no tiene en estudio ningún viaje para 2027 excepto el de Corea del Sur para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.

"En muchas cosas soy gringo"

Durante el encuentro con los periodistas de los medios de todo el mundo, entre ellos EFE, León XIV también habló de su identidad estadounidense: "En muchas cosas soy gringo, norteamericano" , aunque recordó que antes del cónclave un periódico lo había definido como "el menos americano de los americanos".

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El pontífice explicó que, por ejemplo, su forma directa de expresarse es uno de los rasgos de esa cultura. "Cuando hablo de las cosas en general soy directo, digo las cosas como son" señaló, al mencionar como ejemplo la transparencia con la que ha hablado de su estado de salud.

Y diciendo que aunque no quería volver a hablar del tema, es decir la noticia que votó en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, tenía que destacar "su profunda fe en la democracia y en la participación democrática".

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Sobre otro mensaje a los políticos estadounidense tras las votaciones de mitad de mandato, el papa deseó "ver más capacidad de diálogo, construcción de puentes, reconciliación, menos polémica, menos guerra, menos división".

Reconoció que este objetivo puede parecer un sueño, pero aseguró que es posible y reivindicó la doctrina social de la Iglesia como instrumento para promover el entendimiento.

"No hago comentarios políticos, hago promoción de la doctrina social de la Iglesia con la esperanza de que algunos la escuchen", lanzó como mensaje a la clase política.

Agradecido con el cariño recibido... con impacto de rosario incluido

León XIV se mostró muy agradecido por todo el cariño que recibió en sus viaje a Uruguay, Argentina y Perú, que incluso llevó a un lanzamiento de un rosario durante la misa en Lima que le dio en la cara, y que se toma con humor: "Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo".

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El pontífice, que se mostró de muy buen humor ante los periodistas en el avión papal, aseguró que estas muestras de cariño vividas "marcan la vida de uno" y reflejan el deseo de los fieles de "recibir la bendición del Señor por medio, en este caso, de un servidor, del papa". EFE

(foto)(vídeo)