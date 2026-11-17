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Ginebra, 17 nov (EFE).- El comité de emergencia sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) celebró este martes su reunión trimestral, mientras la epidemia, que cumple seis meses desde que fue declarada, sigue en expansión, con unos 500 nuevos casos semanales, más de 11.000 en total y 5.400 muertos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, abrió la reunión destacando que los casos siguen en aumento en varias zonas, y expresó preocupación por que dos tercios de las muertes se sigan produciendo fuera de los centros de tratamiento.

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"Ello nos indica que las infecciones se están detectando demasiado tarde, y que el seguimiento de los contactos continúa por debajo de los objetivos establecidos", alertó el máximo responsable de la OMS.

El experto etíope señaló que la inseguridad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la respuesta, con ataques como el que a principios de este mes, en la localidad de Cantine-Aloya, causó la muerte de 66 civiles, entre ellos tres trabajadores sanitarios.

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Varios centros de salud han sido saqueados e incendiados, y hace dos semanas una enfermera murió y otro trabajador sanitario resultó gravemente herido en un ataque cuando respondían a una alerta de ébola en la provincia de Tshopo (norte), lamentó Tedros.

El director general de la OMS subrayó también que los niños "están pagando un terrible precio" en la crisis sanitaria, ya que representan una cuarta parte de los casos confirmados y un tercio de las muertes.

Tedros expresó su preocupación por las restricciones a los viajes que algunos países han impuesto a pasajeros procedentes de zonas afectadas, unas medidas que, señaló, "obstaculizan la respuesta, perjudican los medios de subsistencia y disuaden a los países de notificar rápidamente los brotes".

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El comité deberá emitir recomendaciones para la respuesta al brote, e indicar si sigue constituyendo una emergencia internacional. EFE