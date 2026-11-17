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Isaac J. Martín

Antalya (Turquía), 17 nov (EFE).- El mundo se está enfrentando sin cesar a fenómenos extremos como las inundaciones, sequías y tormentas, como el actual episodio climático del Superniño, por lo que hay que "construir un planeta que pueda lidiar con esa normalidad", afirma en una entrevista con EFE el director de clima y resiliencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Richard Choularton.

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"Constantemente -y las personas más vulnerables, incesantemente- nos enfrentamos a inundaciones, sequías y tormentas; inundaciones, sequías y tormentas que son catastróficas. Y esa es nuestra normalidad. Y tenemos que construir un mundo que pueda lidiar con esa normalidad", indica el experto durante la Cumbre del Clima COP31, que se celebra este año en la ciudad balneario turca de Antalya.

Choularton no recuerda una COP a la que no se haya llegado sin "un Nepal", en referencia al llamado "tsunami del Himalaya" del pasado agosto que causó alrededor de 1.400 muertos: "Las inundaciones de Pakistán, el huracán Melissa el año pasado (Jamaica), el tifón Haiyan (Filipinas)...", enumera.

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Esta conferencia se celebra mientras "está ocurriendo ahora" el episodio del Superniño, donde la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han alertado de un fenómeno "sin precedentes entre noviembre de 2026 y enero de 2027", donde las temperaturas en el Pacífico ecuatorial alcanzan anomalías de hasta 3,8 °C por encima de la media, superando las escalas registradas en los últimos 40 años.

"Cuando vimos el pronóstico en marzo de un El Niño potencialmente fuerte, nos preocupamos mucho por todas las demás cosas que están pasando en el mundo: la situación de base en lugares como Sudán, Somalia, Afganistán, Siria y el Yemen, la crisis en Oriente Medio, y luego añadir un El Niño encima de todo eso. Y sabemos que cuando ocurre un El Niño, el impacto en la seguridad alimentaria puede durar años", dice.

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Por todo ello, asegura que han logrado establecer una "estrategia global a mediados de año con vistas a principios de 2028", al reconocer que habrá "una ola de impactos".

Y es que ya se están manifestando "sequías muy severas", con implicaciones importantes "para la seguridad alimentaria y la nutrición en Centroamérica".

Por otro lado, "está golpeando ahora en el Sahel, especialmente en lugares como Chad, Níger y Sudán. Y luego sabemos que a finales de este año hay un riesgo muy alto de inundaciones en Somalia, Etiopía y Kenia".

En el último El Niño, en 2022 y 2023, el PMA apoyaba a unos 10 millones de personas, también con riesgo de hambruna, asevera. Pero ahora, este año, reconoce que apoya a 680.000 personas.

Pese a este pesimismo, Choularton sí menciona un rayo de optimismo a la hora de atajar esta nueva normalidad que el mundo sufre.

"Lo que es realmente interesante en los últimos diez años es que hace una década había poca capacidad gubernamental, poca capacidad institucional; el sistema humanitario acababa de empezar a intentar hacer esas cosas, mientras que este año, en muchos países de todo el mundo, esas actividades están ocurriendo: se están declarando estados de emergencia anticipados. Es una buena señal", apunta.

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Sin embargo, otra cara negativa de esta situación, y por la que eleva una alarma, es que "no es suficiente, tiene que ser mucho mayor y necesita financiación".

Porque, como las demás agencias de la ONU, el PMA ha sufrido recortes "significativos", ya que ha pasado "de unos 10.000 millones de dólares al año en 2024 a 6.500 o 6.800 millones de dólares al año" de presupuesto y contribuciones.

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Y esto significa que pueden "apoyar a menos personas": "Muchas de nuestras operaciones están tomando decisiones imposibles para priorizar".

En esta cumbre, donde la financiación es una de las claves para el acuerdo político final que se espera que aparezca a finales de esta semana, el responsable climático del PMA apunta que están abogando por la "financiación preacordada".

"Triplicar la financiación para la adaptación es importante, es importante hablar de adónde va y para qué sirve, y también es importante hablar de cuándo está disponible", afirma.

"El 2 % de la financiación mundial para crisis -es decir, todo el dinero que se gasta a nivel mundial en responder a desastres-, solo el 2 % está preacordado. Entre el 1 % y el 2 % está preacordado ahora mismo. Y en la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo de Sevilla (2025), hubo un llamamiento para que eso llegara al 20 %", recuerda.

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Igualmente, Choularton considera que aún no es demasiado tarde.

"Nunca hemos tenido tiempo, pero cada año que pasa hay más urgencia, y más gente está viendo por qué esto es urgente", zanja.EFE

(foto)