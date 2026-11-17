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Nueva Delhi, 17 nov (EFE).- Un buque cisterna de bandera panameña fue alcanzado el lunes por un misil mientras navegaba por el estrecho de Ormuz con 25 tripulantes a bordo, entre ellos 24 indios, todos ellos a salvo, informó este martes el Gobierno indio.

"El buque gasero Tara Gas, de bandera panameña y con 24 marineros indios a bordo, fue blanco de un ataque con misiles en el estrecho de Ormuz. Los 24 ciudadanos indios, junto con la totalidad de la tripulación de 25 miembros, se encuentran a salvo y sin heridas", señaló en X el ministro indio de Puertos, Navegación y Vías Fluviales, Sarbananda Sonowal.

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El ministro, que no aclaró si la tripulación fue rescatada, aseguró que las autoridades indias siguen de cerca la situación y permanecen en estrecho contacto con la empresa gestora del buque.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) notificó el lunes que un petrolero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" al norte de Khasab, Omán, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas sin dejar víctimas entre la tripulación.

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El aviso, sin embargo, no identificó el buque.

"Por el momento se desconocen la evaluación de daños y el impacto medioambiental. Se aconseja a los buques navegar con precaución e informar de cualquier actividad sospechosa", señaló el organismo.

Según el último balance ofrecido a principios de este mes por el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, al menos 23 ciudadanos indios han muerto en el conflicto en Oriente Medio, entre ellos 15 marineros.

El Ejército iraní advirtió este martes a los buques mercantes contra el uso de "falsas rutas estadounidenses" para cruzar el estrecho y aseguró que las únicas vías seguras son las coordinadas con Teherán. EFE