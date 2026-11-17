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Teherán, 17 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este martes que atacó con drones un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de drones de Estados Unidos en el espacio aéreo iraní, en el tercer ataque que reivindica contra instalaciones estadounidenses en ese reino árabe desde el viernes.

"Drones de combate de la Guardia Revolucionaria atacaron esta madrugada, en una operación de precisión, un sistema de radar perteneciente a las fuerzas agresoras estadounidenses en la base Sheij Isa, en la isla de Baréin", informó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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La Guardia Revolucionaria indicó que el ataque se llevó a cabo tras una serie de operaciones de defensa aérea y guerra electrónica en las que aseguró haber interceptado, destruido y capturado aeronaves no tripuladas estadounidenses. EFE