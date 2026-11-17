Guardar

Ciudad de México, 16 nov (EFE).- México confirmó este lunes influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres migratorias halladas muertas en el Zoológico de León, en el estado de Guanajuato, en el centro del país, y descartó riesgos para las granjas comerciales, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia del Gobierno mexicano a cargo de Columba López indicó que el caso permanece focalizado en las aves silvestres y migratorias del lago del recinto y que los especialistas corroboraron que no existen unidades de producción avícola comercial cercanas al punto de atención.

PUBLICIDAD

La administración del zoológico precisó que los ejemplares afectados no pertenecen a su colección.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) inició la investigación tras recibir la notificación del veterinario del parque. Las muestras fueron procesadas en un laboratorio de bioseguridad de Celaya, donde pruebas moleculares y de aislamiento viral confirmaron la presencia del virus.

PUBLICIDAD

Las autoridades realizan análisis complementarios en una unidad de alta seguridad de Ciudad de México para secuenciarlo y determinar su origen.

Los ejemplares fueron encontrados en el lago central, que proporciona alimento y refugio a aves silvestres y favorece la interacción entre especies residentes y migratorias.

Para proteger a las más de 470 aves de la colección del zoológico, entre ellas flamencos, avestruces y cisnes, la autoridad federal dispuso el resguardo preventivo de las que circulan libremente por el lago.

También estableció la desinfección diaria de las rutas de tránsito y de las zonas donde aparecieron los animales afectados, así como el aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar con signos de enfermedad.

“La vigilancia sanitaria es fundamental para proteger la avicultura y la fauna silvestre de nuestro país”, expresó Columba López en una publicación compartida en sus redes sociales.

Ante la temporada migratoria, Agricultura exhortó a los productores a impedir el contacto de aves de corral con fauna silvestre y restringir el ingreso de vehículos y personal ajeno a las granjas.

Asimismo, pidió reportar cualquier mortalidad inusual mediante sus canales oficiales. EFE