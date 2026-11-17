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BASF y la UDLAP presentan a los ganadores del premio Innovar para el Futuro 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre de 2026

· El Premio BASF-UDLAP Innovar para el Futuro reconoce trabajos universitarios sobre soluciones sustentables para los retos actuales y del futuro.

· El premio BASF-UDLAP lleva 12 años reconociendo soluciones de innovación desde la sustentabilidad para estudiantes de cualquier institución a nivel superior de todo el país.

· En esta edición los ganadores fueron estudiantes de la UAEMex, ITESM, BUAP, con trabajos enfocados en Economía Circular y Cuidado, Aprovechamiento y Conservación del Agua.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En la décimo segunda edición del Premio BASF-UDLAP "Innovar para el Futuro", BASF y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) premiaron proyectos que proponen soluciones innovadoras para algunos de los principales desafíos ambientales y de sustentabilidad. El premio impulsa el desarrollo de talento, la colaboración entre academia e industria y la generación de propuestas con impacto positivo para la sociedad y el medio ambiente.

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"La colaboración entre la academia y la industria es fundamental para impulsar la innovación y desarrollar soluciones a los retos que enfrenta la sociedad hoy en día. Reconocer e impulsar el talento de las nuevas generaciones contribuye al fortalecimiento de capacidades que serán clave para el futuro. Continuar este esfuerzo conjunto significa para BASF seguir apostando por el talento de los futuros científicos de México. También, significa promover que una buena idea pueda generar un impacto positivo para la sociedad." comentó Verónica Hernández, directora de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Gobierno de BASF para México, Centroamérica y el Caribe.

La edición 2026 reunió proyectos desarrollados por estudiantes de diversas instituciones de educación superior del país, cuyas investigaciones fueron evaluadas por un jurado conformado por especialistas técnicos de BASF, académicos de la UDLAP e investigadores de otras instituciones, considerando criterios de innovación, viabilidad y potencial de impacto.

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Asimismo, durante la ceremonia de premiación, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, indicó que, a lo largo de doce ediciones, el Premio BASF–UDLAP "Innovar para el futuro" se ha consolidado como una plataforma que impulsa investigaciones que transforman el conocimiento científico en soluciones aplicables a desafíos ambientales y sociales. "La investigación no consiste solamente en generar conocimiento, implica tener la capacidad de cuestionar lo que ya está establecido, encontrar nuevas respuestas y sobre todo llevar las ideas a la práctica. Por eso a quienes hoy reciben este reconocimiento quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones", expresó.

En esta 12ª edición, el primer lugar fue otorgado al Mtro. Mauricio Sotelo, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), por el proyecto "Evaluación de biosólidos en el cultivo de maíz (Zea mays)", enfocado en el aprovechamiento de residuos para fortalecer prácticas agrícolas más sustentables.

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El segundo lugar fue para el Mtro. Emiro Alejandro Leal, del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey, por el proyecto "Producción de proteína unicelular a partir de bagazo de agave mezcalero mediante hidrólisis enzimática y fermentación sumergida", que propone alternativas para valorizar subproductos agroindustriales mediante procesos biotecnológicos.

El tercer lugar fue entregado al Ing. Alonso Ramírez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por el proyecto "Humedal construido híbrido como plataforma experimental para el desarrollo de humedales intensificados compactos", iniciativa orientada al tratamiento y manejo sustentable del agua.

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A lo largo de doce ediciones, el Premio BASF-UDLAP Innovar para el Futuro se ha consolidado como una plataforma para reconocer investigaciones que transforman el conocimiento científico en soluciones aplicables a desafíos ambientales y sociales. Mediante esta colaboración, BASF y la UDLAP refuerzan su compromiso de promover la investigación, innovación y el desarrollo de talento joven comprometido con la construcción de un futuro más sustentable.

Acerca de BASF

BASF México tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. Cuenta con más 60 años de historia en México creando química con más de 580 colaboradores y 4 sitios de producción. Para más información, visita: www.basf.com.mx

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Nuestra ambición: queremos ser la empresa química preferida para facilitar la transformación verde de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección del medioambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 108,000 colaboradores del Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestro portafolio comprende, como negocios principales, los segmentos de Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidado; nuestros negocios independientes se agrupan en los segmentos de Tecnologías de Superficie y Soluciones para la Agricultura. BASF generó ventas de €65,300 millones de euros en 2025. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito Americanos (BASFY) en los Estados Unidos. Más información en www.basf.com.

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Acerca de la UDLAP

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es una institución educativa de gran prestigio a nivel nacional e internacional que ofrece una educación integral de excelencia y cuyo objetivo es formar, mediante el uso de tecnología de punta y excelente profesorado, profesionistas informados, críticos, creativos, innovadores, altamente capaces en lo técnico y conscientes de la alta responsabilidad social que les exige lograr una distribución equitativa de los beneficios que la globalización produce.

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FUENTE BASF Latin America