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El Barça ha caído (86-89) este martes ante el Paris Basketball en la duodécima jornada de la Fase Regular de la Euroliga en un Palau Blaugrana eléctrico, viendo truncada su racha de cinco triunfos consecutivos tras un triple sobre la bocina de posesión de Nadir Hifi (25 puntos) que decantó un partido de ida y vuelta y pura dinamita que hizo buenos los presagios de un duelo ofensivo y espectacular.

Los de Aleksander Sekulic rozaron la épica tras sobrevivir a una montaña rusa de emociones, liderados por un colosal Olek Balcerowski que firmó su mejor partido en la Euroliga con récord personal de valoración (28, superando los 18 que logró con Panathinaikos ante el ALBA Berlín en 2023), puntos (17, batiendo los 12 ante el propio Barça) y rebotes (6, mejorando los 5 frente al Valencia Basket). Pese a su exhibición y al poderío aéreo de Josh Nebo (12 rebotes), los 'culers' no pudieron frenar el zarpazo final del base parisino ni aprovechar la última bala exterior de Darío Brizuela.

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El desenlace en el Palau fue una auténtica locura no apta para cardíacos. Con el partido en un puño y tras un triple salvador de Justin Minaya a 2:19 del cierre que devolvió las tablas (84-84), Alize Johnson volvió a golpear para los galos (84-86). El Barça respondió con fe: Justin Robinson falló dos intentos seguidos bajo el aro, pero Josh Nebo recogió el rebote ofensivo del segundo intento y la machacó a dos manos para encender la caldera azulgrana a falta de 34 segundos (86-86).

Sin embargo, en la posesión decisiva apareció el factor diferencial de la noche. Nadir Hifi, que había firmado un arranque gris antes de entrar en ebullición, asumió el balón, agotó el tiempo y clavó un triple letal para el 86-89 definitivo a 14 segundos del bocinazo. Darío Brizuela tuvo en sus manos forzar la prórroga con un triple desesperado final, pero el balón no entró y no hubo rebote, permitiendo que Paris Basketball ganase su quinto partido seguido y evitase el sexto triunfo seguido del Barça, que vio truncada su racha.

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Antes de ese final de infarto, el choque ya había avisado de su voltaje desde el salto inicial. El Barça tan sólo se pudo poner unos segundos por delante (10-9) y le costó imponer su ritmo en un inicio de partido trepidante y de mucha anotación. Con dos técnicas en contra -sobre Agustín Ubal y un Justin Robinson condicionado por dos faltas desde el minuto 6- y sin facilidad para ver aro, los 'culers' no supieron domar a un Paris Basketball que tenía en Allan Dokossi en la pintura y en Nadir Hifi y Tyson Etienne por fuera a sus baluartes para cerrar por delante el primer acto (20-24).

El arranque del segundo periodo volvió a atascar al conjunto azulgrana. El Paris Basketball castigó las pérdidas locales (22 en todo el duelo) con un parcial de 0-12 que disparó la máxima renta visitante hasta los once puntos (25-36) y obligó a Aleksander Sekulic a parar el choque.

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La pizarra surtió efecto inmediato: un mate volando de Olivier Nkamhoua despertó al Barça y desató un vendaval ofensivo con otro matazo y un triple de Stanley Umude, la magia de Justin Robinson -en una acción de 2+1 en la que Terry Tarpey se retiró muy dolorido de su hombro izquierdo- y el acierto de Balcerowski para firmar un demoledor parcial de 17-0 (42-36). Un arreón final de Hifi apretó el marcador, pero dos tiros libres de Tyrese Martin y una gran defensa suya sobre el propio base galo sellaron el 46-43 al descanso.

El Barça salió dispuesto a romper el partido tras el descanso, con un fulgurante parcial de 9-0 impulsado por Balcerowski, Umude y Robinson que estiró la renta hasta los doce puntos (55-43). Un tapón y un triple posterior de Justin Minaya (66-56) mantuvieron el colchón local, pero los parisinos se aferraron al perímetro y aprovecharon los errores finales de los 'culers'.

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Tras los triples de Etienne y de Hifi -que alcanzaba ya los 15 puntos pese al mal inicio-, un robo de Jeremy Morgan sobre Joel Parra permitió al cuadro francés culminar la reacción con un triple del propio Morgan sobre la bocina (69-68), dejando todo abierto para los últimos diez minutos.

En el acto definitivo, Hifi metió arriba de nuevo al Paris Basketball (71-72) y Allan Dokossi anotó sobre la bocina de posesión y tras revisión arbitral para el 74-77 a falta de 6:25. Con cinco puntos abajo (74-79), emergió de nuevo Balcerowski con dos canastas seguidas antes de asistir a Joel Parra en un espectacular 2+1 con mate que devolvió la delantera al Barça (81-79). La réplica inmediata de Sebastian Herrera desde el triple (81-82) dio paso al intercambio final en el que Nadir Hifi terminó dictando sentencia para asaltar el Palau.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 86 - PARIS BASKETBALL, 89 (46-43, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson (15), Martin (7), Umude (8), Parra (11) y Nebo (7) --quinteto inicial--; Brizuela (8), Ubal (2), Nkamhoua (5), Balcerowski (17) y Minaya (6).

PARIS BASKETBALL: Hifi (25), Tarpey (3), Herrera (11), Warren (8) y Faye (8) --quinteto inicial--; Ntilikina (1), Rhoden (5), Etienne (10), Dokossi (11), Morgan (3), Johnson (4) y Pereira (-).

--PARCIALES: 20-24, 26-19, 23-25 y 17-21.

--ÁRBITROS: Sasa Pukl, Milos Koljensic y Rain Peerandi. Eliminaron por cinco faltas personales a Jared Rhoden (min.31) y Tyson Etienne (min.38) en el Paris Basketball.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.534 espectadores.