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Quito, 17 nov (EFE).- Las exportaciones no petroleras de Ecuador alcanzaron los 22.912 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un crecimiento del 6,9 % respecto al mismo periodo del año anterior, según informó este martes el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

En volumen, los envíos al exterior sumaron 10,95 millones de toneladas métricas, un 8,1 % más que en los primeros nueve meses de 2025, según los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) difundidos por la cartera de Estado.

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Por su parte, las exportaciones de productos no tradicionales no mineros alcanzaron los 5.719 millones de dólares entre enero y septiembre, un 4,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. Su volumen creció un 4,6 %.

Además, los bienes industrializados no petroleros y no mineros sumaron 4.078 millones de dólares en exportaciones, un incremento del 3,8 % con un aumento del 2,4 % en volumen.

Entre los productos agroindustriales destacaron los extractos y aceites vegetales, cuyas exportaciones aumentaron un 69,6 % hasta los 299 millones de dólares; mientras los elaborados de banano llegaron a los 222 millones de dólares, es decir, un 15,4 % más en comparación con el mismo período de 2025.

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El camarón (langostino) se mantuvo como uno de los principales productos de exportación, con ventas por 7.433 millones de dólares, un incremento del 19,8 % mientras que el banano generó 3.327 millones de dólares, un 9,7 % más, tal como ya había informado el pasado viernes la Federación Ecuatoriana de Exportaciones (Fedexpor).

El ministerio señaló que el tercer trimestre dio un impulso importante a las exportaciones, pues entre julio y septiembre, las exportaciones no petroleras totalizaron 8.261 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 19,1 % frente al mismo trimestre de 2025.

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En cuanto a las exportaciones no petroleras no mineras, el valor durante ese periodo alcanzó 7.051 millones de dólares, un 18,9 % más; mientras que, el volumen pasó de 3,11 millones a 3,72 millones de toneladas, con un incremento del 19,8 %.

Esto equivale a alrededor de 616.000 toneladas adicionales de productos no mineros enviadas al exterior durante esos tres meses. EFE