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Buenos Aires, 16 nov (EFE).-El índice de pobreza en Argentina es mayor al que arroja la medición oficial si se ajusta la metodología, de acuerdo a un informe publicado este lunes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El estudio relativiza las mejoras que el Gobierno de Javier Milei asegura haber logrado en materia de pobreza desde que inició su gestión, a finales de 2023, y advierte sobre un nuevo aumento de la pobreza durante 2026.

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El ODSA presenta dos mediciones alternativas a la que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), incorporando a la metodología una variable de captación de los ingresos de las familias más ajustada a la realidad y, además, cestas de consumo actualizadas -las oficiales son de 2004/2005-.

Así, mientras que, según la medición oficial, en el segundo trimestre de este año la pobreza se ubicó en el 34,4 %, para la UCA la tasa se situó entre el 37,5 % y el 42,4 %, de acuerdo a sus dos mediciones alternativas.

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En cualquiera de las tres mediciones, la tasa de pobreza experimentó un crecimiento desde finales de 2025.

También las tres mediciones muestran que hubo una mejora de los indicadores sociales desde el pico de la crisis inflacionaria que se dio en el primer trimestre de 2024, tras la fuerte devaluación del peso dispuesta por el Gobierno de Milei, pocos días después de asumir la Presidencia en diciembre de 2023.

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Según la medición oficial, la pobreza había escalado en el primer trimestre de 2024 al 54,8 %, una tasa que la UCA ubica entre el 52 % y el 55,4 % mediante sus mediciones alternativas.

"Los resultados no desconocen la recuperación económica posterior a la crisis inicial de 2024. La desinflación, la recomposición parcial de ingresos y determinadas transferencias sociales contribuyeron a reducir las privaciones monetarias", afirma el ODSA.

El estudio apunta, sin embargo, que "la magnitud de esa recuperación resulta considerablemente menor con las estimaciones alternativas".

Entre los segundos trimestres de 2024 y 2026, la pobreza disminuye 16,6 puntos con el procedimiento oficial, frente a 10 y 8,6 puntos con las dos alternativas del ODSA.

La comparación con los años anteriores a la pandemia de covid-19 también modifica el diagnóstico.

Frente al segundo trimestre de 2019, la pobreza oficial de 2026 resulta apenas 2 puntos inferior, mientras que las estimaciones alternativas muestran aumentos de 4,8 y 5,3 puntos.

"A su vez, entre los segundos trimestres de 2025 y 2026 la pobreza vuelve a crecer en las tres mediciones, lo que señala un nuevo deterioro después de la recuperación inicial", advierte el estudio.

La observación central del ODSA es que una recuperación importante de los indicadores sociales "desde el máximo de una crisis no implica necesariamente haber revertido las condiciones previas de empobrecimiento".

"Por eso, la discusión no debería limitarse a aceptar o rechazar las cifras oficiales, sino avanzar hacia estadísticas más comparables y representativas de las condiciones de vida de la población", añade el estudio. EFE