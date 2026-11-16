Un cohete de la empresa espacial ULA sufre una avería y pierde 40 satélites de Amazon

Guardar

Un cohete de carga Vulcan de la empresa espacial estadounidense United Launch Alliance (ULA) que transportaba 40 satélites de internet de Amazon ha sufrido una avería tras su despegue, perdiendo la totalidad de la carga en lo que constituye el primer fracaso absoluto de la compañía, una asociación entre Boeing y Lockheed Martin, desde que se formó en 2006.

"Basándonos en los datos recibidos por nuestro director de lanzamiento, confirmamos que el cohete Vulcan, lanzado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41, experimentó una anomalía a los 10 minutos de vuelo y no logró colocar en órbita la carga útil de la misión de Amazon", ha informado la propia ULA en una actualización del estado de vuelo.

PUBLICIDAD

Sobre la anomalía en cuestión, la compañía ha asegurado no disponer de "datos específicos que nos permitan comprender lo sucedido", si bien ha vinculado la falta de tal información a que el incidente "acaba de ocurrir", subrayando que "cada vuelo genera datos y nos enseña algo".

"La razón de ser de ULA es garantizar el acceso al espacio para nuestra nación y para los clientes que dependen de nosotros. Por este motivo, asumimos algunas de las misiones más complejas de la exploración espacial y nos exigimos alcanzar el éxito en cada una de ellas. Hoy, no hemos cumplido con ese estándar", ha lamentado la empresa, que ha prometido trabajar "en estrecha colaboración" con Amazon y las organizaciones pertinentes para "identificar la causa, determinar las medidas correctivas adecuadas y reanudar las operaciones de vuelo lo antes posible".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha reiterado su "compromiso de total transparencia con sus clientes, quienes tendrán visibilidad sobre el proceso de investigación", al tiempo que ha prometido ofrecer "más actualizaciones" a medida que surja nueva información.

Por su parte, la red de satélites de internet Amazon Leo se ha pronunciado al respecto de lo sucedido a través de una publicación en redes en la que ha remarcado que "todo lanzamiento conlleva riesgos, y esto es especialmente cierto en el caso de misiones inaugurales". "ULA ha sido un socio de confianza para Amazon, y creemos que aprenderán de esta misión y cumplirán con sus planes a largo plazo para Vulcan", ha agregado.

PUBLICIDAD

Este lanzamiento ha sido el primero de los 38 vuelos de cohetes Vulcan que Amazon ha contratado para lanzar sus satélites Leo, diseñados para competir directamente con Starlink de Elon Musk y otros proveedores de internet espacial. ULA ya ha realizado ocho vuelos de satélites Leo utilizando cohetes Atlas 5.

Amazon también ha reservado 24 lanzamientos de satélites Leo a bordo del cohete New Glenn de Blue Origin, 24 a bordo del Ariane 6 europeo y trece a bordo del Falcon 9 de SpaceX. El vuelo del domingo habría elevado el número total de satélites lanzados hasta la fecha a 436 de los más de 3300 satélites Leo pretendidos por la compañía para configurar su constelación.

PUBLICIDAD