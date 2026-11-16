Muere a los 80 años quien fuera el 'Jefe de Jefes' del narcotráfico mexicano, Miguel Ángel Félix Gallardo

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El afamado narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como 'Jefe de Jefes', ha muerto este domingo a los 80 años de edad en un hospital privado al que había sido trasladado de urgencia desde el centro penitenciario donde permanecía preso.

"La Secretaría de Seguridad (de) Jalisco informa que la Persona Privada de la Libertad Miguel Ángel 'N', que el pasado 13 de noviembre fue trasladado con carácter de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande hacia un hospital privado en la Colonia Lomas del Country, bajo los protocolos de traslado de seguridad y custodia correspondientes, y tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas ubicadas en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Mar Blanco, en Guadalajara", ha informado la Secretaría en un comunicado distribuido a medios locales y recogido, entre otros, por el portal de noticias Animal Político.

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El histórico capo, figura clave en la configuración del narcotráfico en los años 70 y 80, sufría múltiples afecciones, como diabetes, hipertensión, neumonía, tuberculosis pulmonar latente, pérdida de visión, glaucoma, sordera, vértigo y problemas de columna. Sus problemas de salud llevaron a un juez federal en 2022 a concederle la prisión domiciliaria, pero la Fiscalía General terminó por impugnar la decisión, que finalmente quedó en nada.

Félix Gallardo cumplía dos sentencias en el penal de Jalisco, donde llevaba preso desde 1989. La primera de las sentencias era de 40 años por los delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; la segunda era de 37 años, derivada del secuestro, las torturas y el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique 'Kiki' Camarena. De hecho, su socio fundador del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero será juzgado en marzo de 2027 en un tribunal de Nueva York por estos mismos delitos.

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El 'Jefe de Jefes' era el mayor traficante de cocaína de la época en México hasta su detención, que provocó la escisión de la organización criminal que creó junto al citado Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como 'Don Neto'.

Su arresto, además, derivó en la emancipación de Joaquín 'El Chapo' Guzmán --durante años el narcotraficante más buscado del mundo--, quien entró en el mundo de la droga bajo las órdenes del también conocido como 'El Padrino'. Entonces, 'El Chapo' se trasladó a Culiacán y fundó el Cártel de Sinaloa que a partir de este momento rivalizó duramente con el Cártel de Tijuana, creado por los hermanos Arellano Félix en Baja California, por el control del territorio.

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