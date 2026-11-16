Los Socialistas Democráticos de Nueva York aprueban impulsar candidatura presidencial de Ocasio-Cortez para 2028

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La sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA, por sus siglas en inglés) ha aprobado una resolución para impulsar la elección de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez como presidenta de Estados Unidos en las elecciones de 2028.

La resolución ha salido adelante durante la Convención Municipal celebrada por la agrupación neoyorquina --la más numerosa de su historia, con delegados de los cinco distritos de la ciudad--, con un resultado de 291 votos a favor frente a 123 en contra, según ha informado la propia organización a través de sus redes sociales.

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"Los delegados de la Convención Municipal de NYC-DSA han votado 291 a 123 para aprobar una resolución que insta a la sección a trabajar para elegir a Alexandria Ocasio-Cortez como la primera presidenta socialista democrática del país en 2028", ha detallado la organización.

Este respaldo formal se produce apenas unos días después de que un grupo del ala progresista del Partido Demócrata lanzara la plataforma 'Ready for AOC' (Preparados para Alexandria Ocasio-Cortez) con el objetivo de recoger firmas y pequeñas donaciones para promover una candidatura alternativa a las figuras tradicionales del partido y suceder al actual presidente estadounidense, el republicano Donald Trump.

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Hasta el momento, la congresista por Nueva York no ha confirmado oficialmente si concurrirá a las primarias presidenciales de 2028, habiendo centrado sus esfuerzos durante los últimos meses en las elecciones de medio mandato celebradas a principios de este mes, en las que el Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso con un notable impulso de candidatos respaldados por el DSA.