Las cartas desde prisión de Joshua Wong revelan su angustia ante otros diez años de cárcel

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Las cartas enviadas desde prisión por el activista prodemocracia hongkonés Joshua Wong a su círculo cercano reflejan la angustia psicológica que sufrió ante la perspectiva de pasar otra década entre rejas, después de que la Justicia de Hong Kong le condenara el pasado 5 de noviembre a diez años adicionales de cárcel por conspiración con fuerzas extranjeras.

En la correspondencia escrita antes de conocerse el fallo y facilitada al diario Hong Kong Free Press por dos de sus amigos y antiguos compañeros de activismo estudiantil, Tiffany Chin y Louis Lee, el que fuera rostro visible del movimiento prodemocracia de la excolonia británica confesaba el desgaste anímico ante la incertidumbre de su futuro penal. "Preocupado por si será 2032 o 2037, mi estado mental apenas está bien", escribió en chino a principios de este año.

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"La angustia surge inevitablemente de esto: ¿Y si es 2037? Es fácil (para la gente) empatizar en el momento, pero es difícil ser constante, y solo se volverá más difícil", lamentaba Wong, de 30 años, quien encaraba los últimos meses de su anterior condena por subversión antes de ser imputado de nuevo en junio de 2025 bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.

En otra de las misivas, el activista expresaba su inquietud por el paso del tiempo y el distanciamiento progresivo de la sociedad mientras cumple condena de forma ininterrumpida desde noviembre de 2020. "No tengo ni idea de cuánto más perderé con el paso del tiempo. La responsabilidad es, de hecho, la capacidad de responder. Pero, ¿quién responderá? No puedo evitar reflexionar y dudar", señalaba.

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Según el relato recogido por el citado medio, estos casi seis años de reclusión han provocado una profunda transformación personal en Wong, quien ha pasado de ser un líder estudiantil descrito en su juventud como "muy racional", distante y centrado en la movilización política a mostrarse más introspectivo, agradecido y atento a las inquietudes de quienes aún le escriben.

"Desde jóvenes albergamos grandes aspiraciones para la sociedad; deberíamos exigirnos lo mismo. Solo rechazando una vida de mediocridad podemos ser dignos del mundo que imaginamos", afirmaba en otro de los textos dirigidos a sus allegados, a quienes suele enviar recortes de prensa sobre sus aficiones o reflexiones cotidianas mientras ocupa sus días en prisión leyendo, tocando la guitarra y haciendo ejercicio físico.

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CONDENA HASTA FINALES DE 2036

El Tribunal Superior de Hong Kong condenó el pasado 5 de noviembre a Wong a diez años de prisión --rebajados desde una pena inicial de trece años tras declararse culpable-- por conspirar en 2020 junto al opositor exiliado Nathan Law para reclamar sanciones internacionales contra las autoridades de Hong Kong y China continental tras las protestas de 2019.

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El juez William Tam calificó los hechos de "graves características" en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 y dictaminó que la nueva pena se cumpla de forma simultánea con los dos meses que le restaban por purgar de su anterior condena de cuatro años y ocho meses por el caso de subversión conocido como 'Hong Kong 47'.

De este modo, Wong permanecerá previsiblemente encarcelado hasta finales de 2036, cuando cumpla 40 años, una sentencia que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han tachado de "cruel e injusta".