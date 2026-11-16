La OMS advierte de déficits en la capacidad de diagnóstico y prevención mundial de resistencias antimicrobianas

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de la persistencia de décifits en la capacidad de diagnóstico y prevención de resistencias a los antimicrobianos de muchos países, a pesar de los avances en el desarrollo de planes nacionales para abordar esta cuestión.

Así lo ha señalado en la víspera de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se celebra del 18 al 24 de noviembre bajo el lema 'Una sola salud, una sola acción: Prevenir la RAM ahora'. En este contexto, ha recordado que la pérdida de eficacia de los medicamentos para hacer frente a bacterias resistentes complica el tratamiento de infecciones comunes.

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Según ha detallado para reflejar la "creciente amenaza" que supone la resistencia a los antimicrobianos, en 2023, alrededor de una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio en todo el mundo eran resistentes a los antibióticos.

La OMS ha destacado que 173 países informan haber desarrollado planes para abordar la RAM, más del doble de los 79 países que señalaron haberlo hecho en 2017. Sin embargo, solo el 22 por ciento afirman contar con la financiación necesaria y la plena implementación de estos planes, según recoge la última Encuesta de Autoevaluación Nacional sobre el Seguimiento de la Resistencia a los Antimicrobianos, completada por 186 países en 2026.

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"Los planes nacionales son esenciales para proteger los medicamentos que nos protegen, y el hecho de que la mayoría de los países ya cuenten con ellos es una excelente noticia", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que, sin embargo, ha aseverado que "un plan incumplido no beneficia a nadie".

FALTAN LABORATORIOS DE REFERENCIA

En paralelo, los resultados revelan que la mayoría de países no dispone de laboratorios para analizar bacterias y hongos y realizar pruebas de resistencia. En concreto, solo el 36 por ciento de los países informan tener un laboratorio nacional de referencia equipado para este fin, lejos del objetivo del 80 por ciento marcado para 2030.

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La OMS ha advertido de que el acceso inadecuado a pruebas diagnósticas aumenta el riesgo de que a los pacientes se les receten antibióticos ineficaces o innecesarios, al tiempo que existen carencias en lo que respecta a tratamiento y vigilancia.

Solo el 63 por ciento de los países informan tener directrices sobre el uso apropiado de antimicrobianos y poco más de la mitad informan tener sistemas de vigilancia para monitorizar el uso nacional de antibióticos y hacer un seguimiento de los niveles de resistencia a los antimicrobianos.

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"Hacemos un llamamiento a todos los países para que implementen sus planes con inversiones en prevención de infecciones, vigilancia, acceso equitativo a antimicrobianos esenciales y diagnósticos de calidad. Cada infección prevenida significa que se necesitan menos antimicrobianos, y las pruebas garantizan que los pacientes reciban el tratamiento adecuado solo cuando sea necesario", ha resaltado Adhanom.

Para ayudar a los países a superar estas deficiencias, la OMS publicó dos nuevas herramientas prácticas como parte de la Iniciativa de Diagnóstico de la Resistencia Antimicrobiana. Estas herramientas ofrecen un catálogo priorizado de pruebas diagnósticas y métodos paso a paso para ayudar a los laboratorios clínicos a diagnosticar infecciones bacterianas y fúngicas.

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