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Madrid, 16 nov (EFE).- El escritor mexicano Élmer Mendoza aseguró este lunes que la lucha contra el tráfico de drogas es una "guerra perdida" y que este es un fenómeno delictivo que sobrepasa a las autoridades y a toda la sociedad.

"Con el narco no van a terminar nunca, es una red delictiva que nos supera. Saben cómo abastecerse, secuestran a jóvenes, los entrenan, los drogan y al que se resiste lo matan", dijo en la presentación en Madrid de su nueva novela, 'La sirena y el jubilado' (Alfaguara).

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Referente de la 'narcoliteratura', estuvo acompañado del escritor español Arturo Pérez-Reverte, autor de 'La reina del sur' (2002), quien recurrió a Mendoza para documentarse sobre la trama, ambientada en Sinaloa (México) y protagonizada por una mujer de Culiacán, Teresa Mendoza, que pasa de huir del narco a dirigir una poderosa organización criminal.

"'La Reina del Sur' no se habría escrito sin él, tengo una deuda enorme que no voy a poder pagar en mi vida", admitió Pérez-Revrte.

Destacó de Mendoza el haber llevado por primera vez a la literatura la manera de hablar del norte de México, "el lenguaje de los narcos, de los campesinos".

Además, tras una trayectoria de 25 años, a Mendoza "los narcos lo conocen y lo respetan, a Élmer no se le toca", sintetizó el autor español, "Porque me porto bien, hay que seguir unas reglas", puntualizó el mexicano a su vez.

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Autor de catorce novelas, entre ellas 'El amante de Janis Joplin' y la serie protagonizada por el detective Edgar 'el Zurdo' Mendieta, Mendoza contó que la idea para su último libro surgió, precisamente, hablando con su colega español sobre la dificultad de abordar un personaje femenino.

'La sirena y el jubilado' narra las dificultades de una mujer para abrirse paso en la política mexicana, un tema que también coincidió con la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum (2024). Mendoza sostiene que a cualquier gobernante en México no le queda otra opción que pactar con el narco.

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En este sentido, recordó que esta es una relación, la de políticos y traficantes, que se remonta a los orígenes, ya que la industria del narcotráfico mexicano despegó a raíz de la necesidad de producción de opiáceos por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El gran tema que recorre esta novela es la violencia con las mujeres en un país donde mueren diez al día. Mendoza habla de feminicidios, pero también de agresiones, de acoso o de hijas vendidas por sus padres a las mafias bajo amenaza de muerte.

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Junto a esa crudeza y el retrato de la política como un juego de intimidación, donde confluyen carteles, empresarios, sicarios y medios de comunicación, aparece también la amistad, la sororidad y la fuerza de las familias elegidas.

Sobre la presidencia de Sheinbaum, criticó que no esté alentando más el desarrollo científico y cultural en las zonas más afectadas por el narco.

"La militarización no es suficiente, tiene que complementarse, la cultura y la ciencia no lo van a resolver, pero va a ayudar", argumentó. "Necesitamos cambiar nuestra imagen, y mientras sean puros balazos no vamos a cambiarlo".

También lamentó que la situación de las mujeres en México no haya mejorado "nada" durante los dos años que lleva de mandato, y que no haya recibido a las 'Madres buscadoras", grupos de mujeres que tratan de encontrar por su cuenta a personas desaparecidas.

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"No lo tiene fácil, en México los poderes fácticos son muy poderosos", reconoció. EFE

(foto)