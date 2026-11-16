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Lima, 16 nov (EFE).- El papa León XIV concluyó este lunes una visita histórica a Perú, donde confirmó su condición del primer papa peruano de la historia, con un país volcado en su ruta, en el que denunció la desigualdad social, la explotación laboral, el avance de la tecnología sin un enfoque social y la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía.

León XIV cerró con una multitudinaria misa en Lima una gira de 11 días intensos que comenzó en Uruguay, siguió en Argentina y finalizó con 6 días en Perú, su país por naturalización, en el que cantó el himno nacional, reconoció a su gente, elogió sus comidas y hasta bromeó con que estando "en casa" no se podía hablar en otro idioma.

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Pero el viaje, que llevó al pontífice de Lima al desierto costero, las altura andinas y la selva amazónica, también tuvo un gran componente de denuncia, aliento y solidaridad con los menos favorecidos, además de un énfasis en la necesidad de reaccionar ante el avance incontrolable de la ciencia, la tecnología y de fortalecer la fe en un mundo cada vez más materialista.

Fue en el corazón de la Amazonía, en la ciudad de Pucallpa, que el papa condenó sin ambages la explotación y el maltrato que sufren las comunidades indígenas, con el asesinato de sus líderes por defender sus territorios y a la naturaleza, además de denunciar los abusos sexuales y el abandono de las instituciones.

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León XIV, quien conoce profundamente la realidad de Perú tras haber pasado más de dos décadas como misionero y obispo, expresó su solidaridad con los pueblos amazónicos y su dolor por "la situación de vulnerabilidad" que afrontan mujeres, niñas y adolescentes.

El papa instó, en ese sentido, "a un cambio de paradigma tecnocrático" que deje de considerar a la Amazonía "como una reserva de recursos para explotar" y cuestionó la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas y "la sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes".

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En su intenso recorrido por Perú, el pontífice también remarcó que muchas familias "sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad" e invitó a no ceder ante "la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento o incluso a la violencia".

El pontífice advirtió, además, que los avances científicos se pueden convertir solo en un privilegio de los millonarios "mientras pueblos enteros continúan sufriendo la miseria y la opresión", y condenó que se pueda dar "un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores".

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Por ese motivo, cuando estaba en Chiclayo, el epicentro de un periplo emocional en el que recordó los 8 años que fue obispo de esa diócesis, ratificó que para la Iglesia Católica es "una exigencia" ocuparse "de los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios, las personas en situaciones de pobreza".

No fue esquivo tampoco a los abusos cometidos por la Iglesia, ya que en Lima se reunió con un grupo de víctimas, y condenó, además, el machismo y la discriminación de las varias culturas que conforman la sociedad peruana, además de defender que la dignidad humana "exige promover efectivamente la presencia, el respeto y la participación de las mujeres".

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"El pueblo peruano también es mi pueblo", ratificó el papa en su misa de despedida de este lunes en Lima, tras haber recorrido las tierras de su patria adoptiva convertido en León XIV, el pontífice al que millones de peruanos siguieron y aclamaron con cariño como al "padre Roberto" que en los años 80 del siglo pasado llegó para quedarse con ellos.

David Blanco Bonilla