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El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para la guerra de Ucrania Jared Kushner ha puesto este lunes de relieve que, a pesar de las "diferencias" de las que se habla públicamente, el diálogo "serio" entre las partes ha propiciado la presentación de ideas y propuestas "serias y constructivas".

"Cualquier acuerdo de paz final debe ser aceptado tanto por Rusia como por Ucrania. Aunque gran parte del debate público se centra en las diferencias entre las partes, seguimos viendo ideas positivas y constructivas que emergen en unas conversaciones serias, alejadas del foco público", ha explicado Kushner en un mensaje publicado en redes sociales.

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El enviado y yerno de Trump ha explicado que él mismo y Steve Witkoff han mantenido este lunes una conversación con el negociador y asesor presidencial ruso Yuri Ushakov "para abordar los avances conseguidos y los próximos pasos en el proceso de paz".

Estos "intercambios" están "ayudándonos a explorar posibles soluciones y a acercar las diferencias restantes", aunque ha advertido de que sigue habiendo "importantes desafíos" y de que "un acuerdo final pasa por la toma de decisiones difíciles".

"Pero estamos haciendo avances en estrecha coordinación con Rusia, Ucrania y Europa para lograr un resultado que pueda poner fin a esta guerra, reforzar la seguridad europea y sentar los cimientos de una paz duradera", ha planteado.

En cuanto a la participación europea en el proceso, Kushner ha explicado que han abordado "cómo facilitar la participación directa de Europa" tras "su ausencia" en los últimos cuatro años de conflicto. "Es importante que ambas partes escuchen a la otra y las propuestas más directamente mientras trabajamos por un futuro más estable y seguro para Europa", ha recalcado.

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Asimismo, Kushner ha afirmado que "la OTAN seguirá siendo un pilar fundamental de la seguridad europea". "Nuestro objetivo es construir sobre las instituciones y acuerdos de Europa ya existentes, reforzar los compromisos de seguridad, comunicaciones, transparencia y mecanismos de desescalada para que la paz que logremos sea duradera", ha indicado.