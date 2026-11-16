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Ciudad de Guatemala, 16 nov (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala allanó este lunes las instalaciones del Comité Olímpico del país centroamericano como parte de una investigación por un caso de abuso de autoridad que se mantiene "bajo reserva".

La Fiscalía indicó que el allanamiento busca "recabar elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan", sin ofrecer detalles específicos del caso en investigación.

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De acuerdo con medios locales, las pesquisas obedecen a un caso de alteración y modificación de documentos relacionados con el presupuesto de la entidad en 2022, por una denuncia interpuesta por la organización no gubernamental Asociación Deporte Limpio.

El allanamiento, que se extendió por varias horas y finalizó al filo del mediodía, fue ejecutado por miembros de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco, en el Palacio de los Deportes, sede de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

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Hasta ahora las autoridades no han confirmado detenciones durante el procedimiento judicial.

Según fuentes del Gobierno guatemalteco, el caso investigado por la Fiscalía se encuentra "bajo reserva judicial", una medida contemplada en la legislación local que estipula que solo las partes involucradas pueden acceder a la información del proceso judicial.

El Comité Olímpico Guatemalteco estuvo suspendido desde 2022 hasta 2024 por orden del Comité Olímpico Internacional (COI) debido a que la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, suprimió los estatutos del organismo local. El COI consideró esa decisión una injerencia externa contraria a la autonomía del comité nacional. EFE

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(foto) (video)