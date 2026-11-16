El ultraderechista Kast rinde homenaje al líder comunista Ho Chi Minh tras llamarle "genocida" y "asesino"

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El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha participado este lunes en los actos de homenaje al histórico líder comunista Ho Chi Minh, en una ceremonia en la que ha dejado un ramo de flores en el mausoleo que hay dedicado al héroe vietnamita en la ciudad de Hanói, durante su visita oficial al país.

Kast se encuentra este lunes en Vietnam como parte de la gira por Asia que le llevará también a China, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y Japón y con la que espera estrechar lazos comerciales y atraer las inversiones de la región.

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A pesar de que desde el Gobierno se ha querido restar importancia al gesto de Kast alegando que forma parte del protocolo de viajar a Vietnam y que es lo que corresponde, en Chile ha llamado la atención después de que años atrás, cuando ejercía como opositor refiriera a Ho Chi Minh como "genocida" y "asesino".

Así, han salido a relucir mensajes antiguos en sus redes sociales en los que se despacha a gusto con el héroe de la independencia de Vietnam. En noviembre de 2017, aprovechando una visita oficial de la entonces presidenta, Michele Bachelet, a Vietnam, Kast habló de la "dictadura" de Ho y de las "matanzas" del Vietcong, la organización político militar que hizo frente a Estados Unidos durante la guerra.

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Ya en 2020, cuando no ocupaba cargo público alguno, Kast criticó que la canción 'Derecho a vivir en paz' del compositor Víctor Jara, torturado y asesinado por la dictadura del general Augusto Pinochet, fuera una denuncia del imperialismo de Estados Unidos y un homenaje al pueblo de Vietnam durante la guerra.

"Olvidan que la canción es en verdad un homenaje al genocida de Ho Chi Minh que asesinó a millones de vietnamitas y camboyanos en su sangrienta dictadura y su influencia en Asia", reinterpretó el líder ultraderechista chileno.

Ahora, a su paso por Hanói, Kast ha señalado que "Vietnam es un ejemplo de dinamismo económico" al que Chile observa "con especial interés" ya que también son un país que busca "integrarse al mundo" y hacerle partícipe de su experiencia.

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