El príncipe Enrique dice que Ucrania ganará la guerra en una visita sorpresa

Guardar

Londres, 16 nov (EFE).- El príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III, se reunió con excombatientes y personal médico en Ucrania durante una visita sorpresa al país, donde dijo que Kiev ganará la guerra, informan este lunes los medios en el Reino Unido.

El duque de Sussex, de 42 años, llegó el fin de semana a Leópolis, en el oeste de Ucrania, pero la visita se mantuvo en secreto hasta ahora por razones de seguridad. Este es el cuarto viaje a Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia en 2022.

PUBLICIDAD

Enrique subió al escenario en una conferencia para personal médico organizada por Superhumans, una clínica de la ciudad especializada en la rehabilitación de personas heridas en la guerra.

Aunque reconoció que había "asumido un riesgo" al viajar a Ucrania, afirmó que cada vez que regresa se siente bienvenido.

"Van a ganar la guerra y, después, estarán preparados para alcanzar el éxito", dijo.

Además, en el pabellón deportivo de una escuela pudo ver a jugadores de rugby en silla de ruedas que competían por un puesto en el equipo ucraniano para los próximos Juegos Invictus, cuya celebración está prevista para 2027 en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

PUBLICIDAD

Ucrania planea enviar a 60 competidores a la edición de 2027 del evento, creado por el príncipe para excombatientes.

"Cuando la guerra termine y Ucrania gane, estaremos preparados para apoyarles en la organización de unos Juegos Invictus", dijo.

El hijo menor del monarca británico reside en Inglaterra con su familia desde el pasado septiembre, después de varios años viviendo en California (EE. UU.) aunque sigue al margen de la familia real.

A principios del año 2020, Enrique y su mujer, Meghan Markle, anunciaron su decisión de apartarse de la familia real británica, un proceso que se conoció como "Megxit". EFE