El paso de frentes atlánticos por España dejará lluvias y fuertes rachas de viento en seis comunidades autónomas

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El paso de algunos frentes atlánticos por la Península marcará el tiempo este lunes en una jornada en la que seis comunidades autónomas estarán en alerta amarilla por lluvia, oleaje y fuertes rachas de viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se activarán los avisos amarillos por viento en Asturias, Cantabria, Burgos, A Coruña, Lugo, Pontedra, Álava. Guipúzcoa, y La Rioja, donde las rachas podrán alcanzar los 80-90 km/h. La costa gallega también estará en riesgo por oleaje y A Coruña y Pontevedra por lluvias persistentes. Se prevé acumulaciones de agua que podrán alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

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Según la predicción de la Aemet, el paso de frentes atlánticos marcará el tiempo en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en Andalucía, las regiones mediterráneas y el interior del nordeste, donde se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes.

Las precipitaciones afectarán principalmente al cuadrante noroeste peninsular, aunque no se descartan de forma aislada en zonas del suroeste, el centro y los Pirineos. Los mayores acumulados se registrarán en Galicia, donde las lluvias podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas ocasionales. En las cumbres de las montañas del norte, las precipitaciones serán en forma de nieve.

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En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la Península, mientras que en el resto se esperan pocos cambios. Las mínimas tampoco registrarán variaciones significativas, aunque predominarán los descensos en el tercio sur peninsular y los ascensos en las montañas del noroeste. Además, se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Por último, soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, moderado en la vertiente cantábrica y la mitad norte de la atlántica, así como en Baleares y los litorales de la fachada oriental. Será generalmente flojo en el resto, aunque podrá alcanzar intensidad fuerte en los litorales de Galicia y, localmente, del Cantábrico, con rachas muy fuertes también en zonas de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y el norte del sistema Ibérico. En Canarias, el alisio soplará de flojo a moderado.

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