Lunes, 16 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 16 nov (EFE).-

Pekín - China confirmó este lunes que los presidentes chino, estadounidense y ruso, Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el jueves en Shenzhen (China), con el control del armamento nuclear sobre la mesa, mientras empiezan a llegar a la ciudad los dirigentes de países participantes en la cumbre de APEC, entre ellos los de México, Canadá o Perú.

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Lima.- El papa León XIV culmina con una multitudinaria misa en Lima su primera gira por Latinoamérica y su visita a Perú, el país donde pasó más de veinte años de su vida pastoral y del que adoptó su nacionalidad.

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Lima.- El papa León XIV visita la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Lima.

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Manila.- Los presidentes y primeros ministros de los países que componen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus principales socios, como Estados Unidos, China o la Unión Europea, inicia su cumbre anual -hasta el día 18-, que este año organiza Filipinas, con los efectos económicos derivados de la guerra entre EEUU e Irán entre los asuntos políticos de fondo.

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Manila.- El primer ministro chino, Li Qiang, subrayó este lunes el compromiso de Pekín con el libre comercio pese al aumento de restricciones, durante su intervención en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, en la víspera de la llegada a la capital filipina del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Manila.- El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que es "difícil ser optimista" sobre Ucrania y que el objetivo sigue siendo "un alto el fuego inmediato e incondicional".

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Shenzhen (China).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llegó este lunes a la ciudad china de Shenzhen (sureste) para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 18 y 19 de noviembre, en un viaje que incluye una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, y otros contactos diplomáticos.

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Bruselas.- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comparece ante los medios a su llegada al Consejo de Exteriores donde se abordará cómo fortalecer a Ucrania de cara al próximo invierno y cómo hacer frente a la campaña híbrida de Rusia dirigida contra la UE y sus Estados miembros, y debaten la situación en Oriente Medio y, más en concreto, en Siria.

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Antalya (Turquía)- La COP31 encara su última semana de negociaciones con la llegada de los enviados climáticos, en una jornada en la que cobra fuerza el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y los centros de datos.

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Antalya (Turquía).- La mayoría de modelos de IA de lenguaje avanzado fallan a la hora de responder a consultas complejas sobre el cambio climático, al tiempo que muestran una notable diferencia de precisión, según la lengua de consulta, de acuerdo con un informe de la Unesco publicado este lunes durante la COP31 de Antalya (Turquía).

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Jimaní.- La valla perimetral que la República Dominicana construye a lo largo de su frontera con Haití desde hace cinco años cobra relevancia para sus autoridades debido a la violencia de las bandas armadas en el país vecino, combatidas ahora también por fuerzas salvadoreñas

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Ginebra.- Se celebra la elección de quien ocupará la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027.-2032.

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Ginebra/Madrid - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que el actual director, Gilbert Houngbo, queda como único candidato al puesto.

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Pekín.- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por cuadragésimo primer mes consecutivo en octubre en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, y lo hicieron a un ritmo ligeramente superior al de la lectura anterior, mientras los inmuebles usados moderaban su bajada.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 3,59 % este lunes, debido a las ventas extranjeras de acciones tecnológicas en medio de las renovadas preocupaciones sobre la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial (IA).

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La Paz.- El boliviano Juan David Ramos Cadena, un ingeniero de sistemas de 30 años, creó ‘Luzi’, una asistente de inteligencia artificial (IA) que funciona en aimara para facilitar actividades vinculadas al comercio, educación y seguridad, con el fin de “romper las barreras” del lenguaje en el occidente de Bolivia.

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Phuket (Tailandia).- Once personas han fallecido y varias han resultado heridas tras un incendio en un edificio de uso residencial y comercial de la turística isla de Phuket, según informaron este lunes las autoridades locales, mientras se investigan las causas.

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Deir al Balah (Gaza).- Decenas niños con meningitis llegaron en las últimas semanas a los hospitales de la Franja de Gaza, desde que el mal tiempo empeoró aún más las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que vive la población gazatí y a las que ahora se suman las inundaciones de sus tiendas de campaña, denuncian los médicos del enclave.

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Edimburgo (R. Unido).- El instituto Childlight de la Universidad de Edimburgo presenta este lunes un informe sobre la magnitud de los abusos y la explotación sexual infantil en América Latina y el Caribe, con nuevos datos sobre los abusos sexuales a menores en internet y las deficiencias en su protección.

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Bombay (India).- Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, comenzaron este lunes en Bombay una visita de tres días a la India para entregar los premios medioambientales Earthshot, en el viaje internacional más destacado de la princesa desde su tratamiento contra el cáncer en 2024.

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París.- La Escuela del Louvre organiza una presentación a la prensa con motivo de la renovación de su anfiteatro y de una nueva donación de obras de arte.

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Los Ángeles (EE.UU).- La Academia de la Grabación anuncia a los nominados a los Grammy, los premios más prestigiosos de la industria musical entre los que figuran Olivia Rodrigo, Madonna y Taylor Swift entre las candidatas a liderar las listas de nominaciones.

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Katmandú/Calcuta (India).- Fieles hindúes en Nepal e India celebran el festival Chhath, dedicado al dios Surya (el dios Sol) y a los elementos naturales, en el cual elevan oraciones por la prosperidad, el bienestar y la buena voluntad entre las personas.

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cdp/rmg/EFE

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