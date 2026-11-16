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El capitán de un petrolero al sureste de Yemen alerta del acercamiento de un buque y una lancha con armas a bordo

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El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes de que el capitán de un buque petrolero ha denunciado el acercamiento de una posible embarcación nodriza y de una lancha con cuatro personas armadas a bordo y una escalera al este de la isla yemení de Socotra, al sur del Yemen continental.

El suceso, según el informe publicado por la agencia británica, ha tenido lugar a las 3.30 horas (hora local) y 430 millas náuticas (796 kilómetros) al este de la citada isla, situada en el mar Arábigo, frente al Cuerno de África y a las puertas del golfo de Adén.

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Al calor de esta denuncia, el centro de operaciones ha recomendado a los buques "que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a la UKMTO, mientras las autoridades llevan a cabo la investigación" pertinente.

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