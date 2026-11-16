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Londres, 16 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero bajó este lunes un 3,55 %, hasta situarse en los 92,44 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante las señales de recuperación de los flujos de exportación de crudo en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 3,40 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 95,84 dólares.

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El brent reaccionó a la baja mientras el mercado asimila las expectativas de un escenario de superávit de oferta global de crudo, pese a las tensiones geopolíticas persistentes en Oriente Medio y los ataques a petroleros en la zona del estrecho de Ormuz.

En la región del golfo Pérsico, los datos crecientes de exportaciones han mitigado, por el momento, los temores de falta de suministro, y los inversores se preparan ahora para un escenario de exceso de oferta.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo el pasado viernes en su informe que el mercado global de petróleo presentará un excedente en el cuarto trimestre del año gracias a la rápida recuperación de las exportaciones de crudo del golfo Pérsico y al aumento de la extracción en los grandes productores en América.

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El organismo proyectó una oferta de 105 millones de barriles diarios (mbd) en el cuarto trimestre, alrededor de 1,7 millones de mbd por encima de la demanda.

Un día antes, el jueves, el crudo europeo había subido más de un 3 % en tan solo una sesión después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que su país ya no necesita un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

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Pese a la caída registrada hoy, la analista de mercado de Forex.com Razan Hilal no descarta que el brent experimente nuevos repuntes en los próximos días y, según indicó hoy en su página web se abren dos posibles escenarios clave: "Un fuerte descenso hacia los niveles anteriores a la guerra si disminuyen los riesgos geopolíticos (en Oriente Medio), y un repunte alcista a corto plazo que podría mantenerse mientras persistan esos riesgos". EFE