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El banco estadounidense JPMorgan Chase ha informado de un "problema técnico" que está provocando retrasos en el procesamiento de pagos online y otras dificultades en sus clientes, al tiempo que ya han informado que están trabajando para solucionar la situación.

"Le pedimos disculpas, pero parece que estamos trabajando para solucionar un problema con la banca en línea", ha expresado la cuenta de X de ayuda al cliente de JPMorgan en respuesta a un usuario que expresaba sufrir problemas en la banca online.

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Por su parte, la entidad norteamericana ha declarado en un comunicado recogido por la agencia Bloomberg que algunas operaciones están tardando más en procesarse por un "problema técnico" no relacionado con la ciberseguridad, aunque los clientes sí están teniendo acceso a sus cuentas y fondos.

Downdetector, plataforma online que ofrece en tiempo real información sobre fallos en diversos sitios web, aplicaciones móviles y otros servicios, ha identificado un aumento de averías en varias entidades bancarias como Bank of America, Wells Fargo, US Bank o Citibank. Además, Zelle --servicio de pagos electrónico integrado en la mayoría de aplicaciones bancarias de EEUU-- también ha registrado problemas.

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De hecho, un portavoz de Zelle ha afirmado a la cadena de televisión estadounidense NBC que los fallos no tienen que ver con sus sistemas, sino que el problema se originó en JPMorgan Chase.